Uomini e Donne: Giulia e Daniele in crisi? Parla l’ex corteggiatore

Come sta andando la storia d’amore tra Giulia e Daniele? L’ex corteggiatore l’ha fatto sapere attraverso Instagram.

Uomini e Donne: crisi tra Giulia e Daniele?

Se avete seguito il trono classico di Uomini e Donne sapete che Giulia Quattrociocche ha avuto un percorso un po’ particolare. Non abituata alle telecamere e in difficoltà all’inizio, poi ha approfondito la conoscenza con due corteggiatori: Daniele Schiavon e Alessandro Basciano.

Durante una puntata ordinaria Giulia ha deciso di fare la sua scelta all’improvviso. Incalzata più volte da Alessandro a fare quello che si sentiva di fare, Giulia ha ammesso che non poteva più andare avanti perché iniziava a sentire un sentimento forte per Daniele. Il corteggiatore le è andato incontro per abbracciarla e baciarla e per loro sono scesi i tradizionali petali rossi.

Tuttavia, entrambi non sono così tanto social come altri protagonisti del programma e da qualche settimana ci si interroga nel web come stiano andando le cose tra di loro. Qualche pagina di gossip ha ipotizzato che ci fosse già una crisi.

Daniele risponde sui social

Ad un certo punto, però, Daniele ha avviato la funzione Instagram delle domande e ha deciso di dire come stanno andando avanti le cose tra lui e Giulia. Alla domanda di un utente se tra loro stesse andando tutto bene, l’ex corteggiatore ha risposto: “Come dice lei, dimme qualcosa che non vada bene“.

Insomma, nessuna crisi e nessun problema per la nuova coppia che si è formata a Uomini e Donne. Ricordiamo che qualche settimana fa erano andati ospiti nel dating show di Maria De Filippi per dire che avevano già iniziato a cercare casa insieme. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono Giulia e Daniele insieme?

Le ultime vicende del trono classico

Adesso sul trono sono rimasti Giulio, Carlo ed è arrivata la nuova tronista Sara. Giulio è ormai vicino alla scelta. Nella prossima registrazione sceglierà tra Giovanna e Giulia. Per Carlo le cose sono entrate nel vivo solamente adesso, mentre ancora non si è parlato molto di Sara, che ha iniziato a conoscere i suoi corteggiatori e sembra essere molto presa da Giuseppe.

Quest’anno il trono classico è stato molto movimentato. Prima Sara Tozzi ha abbandonato dopo poche puntate, poi Alessandro Zarino ha scelto Veronica ma lei ha detto di no ed è diventata tronista. Dopo tre settimane, però, ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro. Giulia ha scelto molto prima della fine. Nonostante queste vicende, tuttavia, il trono over rimane quello più seguito dal pubblico.