Temptation Island Vip: Stefano Macchi rivela curiosi retroscena e come sarebbe andata con Cecilia Zagarrigo

Stefano Macchi, ospite in radio a Non succederà più, ha rivelato che cosa sarebbe successo con Cecilia Zagarrigo.

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli furiosa con Stefano Macchi e il suo rapporto con Cecilia Zagarrigo

Tra settembre e ottobre è andata in onda la seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi. Una delle coppie protagoniste del famoso viaggio nei sentimenti era quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Lui ad un certo punto ha instaurato un rapporto d’amicizia molto particolare con la tentatrice Cecilia Zagarrigo.

I video mostrati ad Anna Pettinelli l’hanno fatta infuriare e stare molto male. La speaker radiofonica pensava che Stefano si fosse infatuato di Cecilia e che l’avrebbe lasciata. Tuttavia, al falò di confronto Stefano ha ammesso di non essersi reso conto di averla ferita così tanto e che Cecilia era solamente un’amica.

Dopo qualche scontro, adesso Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono molto innamorati e felici insieme. Presto potrebbero anche sposarsi. Ma lui, ospite in radio, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti.

Stefano rivela come sarebbero andate le cose con Cecilia

Stefano è stato ospite del programma radiofonico Non succederà più di Giada De Miceli. La conduttrice gli ha rivolto molte domande legate all’esperienza a Temptation Island Vip e soprattutto sulla vicinanza con Cecilia. Ecco le parole di Stefano a riguardo:

Questo è quello che dite voi, che sostiene Anna, ma noi lì eravamo sempre tutti in costume, struccati… Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica ed è nata un’amicizia.

Il doppiatore ha confessato che dopo il falò di confronto con Anna non è andato subito tutto bene. Ci sono stati altri litigi, altri pianti. Lei è stata davvero molto male per le immagini che ha visto e Stefano ha detto di aver peccato di ingenuità. Ma come sarebbero andate le cose con Cecilia Zagarrigo? Ecco la sua risposta:

Io e Cecilia avevamo molta complicità. Lì dentro è un villaggio, la realtà è un’altra cosa. È una ragazza che avrei frequentato volentieri fuori perché mi trovavo bene. L’avrei frequentata fuori con o senza Anna.

Tuttavia, Stefano ha ribadito il suo amore per Anna e la loro volontà, forse in futuro, di sposarsi. Ricordiamo che loro si sono sposati alle Maldive ma non ha valore in Italia.

Cecilia pronta ad un nuovo amore

Cecilia ha sempre detto di aver provato una affetto di amicizia nei confronti di Stefano. Infatti, dopo poche settimane ha deciso di tornare a Uomini e Donne come corteggiatrice per la terza volta. Dopo Oscar Branzani e Luca Onestini, ora Cecilia sta provando a conquistare il nuovo tronista Carlo Pietropoli. Tra loro c’è stato un bacio e le cose stanno andando molto bene. Questa volta riuscirà a trovare l’amore?