Alberto Matano e Lorella Cuccarini sospesi: la decisione Rai su La vita in diretta

Alberto Matano e Lorella Cuccarini si fermano per il Capodanno

E se a Mediaset hanno deciso di sospendere le loro trasmissioni per il periodo natalizio, quelli della Rai continuano ad andare in onda ma non continuità. Uno di questi è La vita in diretta, il storico rotocalco di cronaca e spettacolo condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Infatti in prossimità del Capodanno il programma subirà dei nuovi stop come è avvenuto la settimana scorsa per via del Santo Natale. d esempio nella giornata di lunedì il format è stato sostituito dal film tv Un amore sul ghiaccio. E nei prossimi giorni cosa vedremo al post della Cuccarini e l’ex giornalista del TG1? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Cosa andrà in onda al posto de La vita in diretta?

Come accennato prima, Lorella Cuccarini e Alberto Matano si fermeranno con La vita in diretta in questi giorni a ridosso e dopo Capodanno. Tuttavia non si tratta di una sospensione continuativa come è avvenuto per Mattino 5 di Federica Panicucci e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Il due conduttori del contenitore pomeridiano di Rai Uno, infatti, salteranno lunedì, martedì e mercoledì e torneranno in onda giovedì 2 gennaio 2020 sempre al solito orario. Al loro posto i telespettatori della prima rete della tv pubblica potranno vedere: il 31 dicembre andrà in onda dalle 16:50 il film Belle & Sebastien. Poi il giorno del Capodanno verrà trasmesso il secondo capitolo del film Belle & Sebastien – L’avventura continua.

Gli ascolti de La vita in diretta senza la concorrenza di Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso tornerà in onda con il suo Pomeriggio Cinque dal sette gennaio 2020. In questi giorni d’assenza, la concorrenza ovvero La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha avuto un leggero incremento d’ascolti. Ovviamente questo è dovuto d’assenza di Lady Cologno dai teleschermi.

Ad esempio, l’ultima puntata della settimana scorsa ha totalizzato i seguenti ascolti: 1.757.000 telespettatori e il 14,4% di share nella prima parte (dalle 15:42 alle 17:05 prima e dopo il Tg1), saliti poi a 2.128.000 telespettatori e il 15.3% di share nella seconda.