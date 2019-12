‘Sono indignata, che pessima figura…’: Flavio Insinna, il velenoso attacco nei confronti dell’ex campione

L’indignazione di una lettrice di Tv Sorrisi e Canzoni su Niccolò Pagani

Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola, nella rubrica dedicata alla posta dei lettori curata dal direttore Aldo Vitali, è contenuta una lamentela nei confronti di un ex campione de L’Eredità.

In poche parole una lettrice decisamente indignata, ha scritto al noto magazine per dire la sua sulla scelta di Niccolò Pagani di lasciare il game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Settimane fa il professore ha abbandonato il suo posto al quiz per tornare a lavorare ed insegnare ai suoi studenti. La signora Luisa si lamenta del fatto che Niccolò ha si lasciato L’Eredità, ma da quel momento in poi è apparso in diverse trasmissioni televisive.

“Sono indignata. Penso che abbia fatto una pessima figura. Doveva rimanere a fare il concorrente oppure tornare nell’oblio come aveva promesso”.

Niccolò Pagani da L’Eredità alle ospitate in tv

La posta della lettrice Luisa che ha criticato aspramente il campione de L’Eredità Niccolò Pagani è stata letta dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali. Quest’ultimo ha condiviso in pieno il punto di vista della telespettatrice del game show di Rai Uno, scherzando sulla presenza del professore in vari programmi tv per parlare di reality, ‘sardine’, e molto altro ancora. Soprattutto, il direttore della rivista ha detto:

“Evidentemente deve aver fatto il giro più lungo per tornare dai suoi studenti”.

Ricordiamo che Pagani è stato campione de L’Eredità per ben 17 appuntamenti. Dopo quella esperienza ha fatto il tour di diversi programmi per via delle ‘sardine’. Ovvero a Vieni da me di Caterina Balivo, DiMartedì il talk di Giovanni Floris e tanti altri.

Il grande successo d’ascolti de L’Eredità

Nel frattempo L’Eredità di Flavio Insinna continua a macinare successi a livello d’ascolti. Infatti tutte le sere batte nettamente la concorrenza formata principalmente da Conto alla Rovescia di Gerry Scotti. Ma dal 6 gennaio 2020 l’attore romano si troverà davanti un altro game show. Infatti partirà una nuova edizione di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti.