‘Meno male che dovevi stare con i tuoi figli’: Barbara D’Urso vola a Dubai, pioggia di critiche sui social

Lady Cologno vola negli Emirati. Capodanno tra mare e sole…

Barbara D’Urso dopo un breve viaggio a Madrid per lavoro è partita per un’altra direzione. Dalle foto postate su Ig, ha deciso di rilassarsi al mare e non quello della sua città partenopea ma bensì è volata a Dubai.

Una città bellissima che durante le festività natalizie è meta di molti vip. Purtroppo, però, ancora una volta il web non ha perso occasione per criticarla, sopratutto dopo aver rilasciato un’intervista dove dichiarava di voler trascorrere le festività con i suoi figli.

Barbara D’Urso in vacanza a Dubai

Barbara D’Urso è sempre presa da mille impegni. Oltre ad essere al timone di Pomeriggio 5, Domenica live e Live Non è la D’Urso, dal prossimo anno la conduttrice è pronta con altri due programmi. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando di una versione Mediaset di ‘Sanremo’, ma i dettagli sono ancora top secret.

Intanto, prima di tornare a lavoro e partire con una nuova stagione televisiva, Lady Cologno ha deciso di rilassarsi a Dubai e godersi qualche giorno di relax tra mare e tantissimo sole.

Nulla di strano per la conduttrice che come tanti altri suoi colleghi ha deciso di prendersi una pausa in occasione delle festività natalizie. Diversamente, invece è il pensiero dei suoi followers che su Instagram guardando le immagini non hanno perso occasione per insultarla. Ma per quale motivo?

Nuove critiche dal web

Sul profilo social di Barbara D’Urso spuntano nuove critiche ed insulti. La conduttrice televisiva, infatti, ancora una volta è stata presa di mira dagli haters per aver deciso di trascorrere qualche giorno negli Emirati Arabi.

Dopo essere volata a Madrid dove è stata anche in compagnia dei suoi figli nel giorno di Natale, si è tuffata nelle acque cristalline di Dubai. Alcuni suoi follower, non hanno apprezzato affatto il suo gesto, in quanto qualche settimana prima aveva dichiarato di voler trascorrere le festività insieme a Giammauro ed Emanuele e invece… Ecco un commento: