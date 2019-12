Un posto al sole, anticipazioni 1 gennaio 2020: Guido e Mariella travolti da un misterioso ospite

Salta l’appuntamento di Un posto al sole nel giorno della vigilia di Capodanno, ma i personaggi di palazzo Palladini torneranno sul piccolo schermo il 1° gennaio con una doppia puntata. Nel dettaglio, la celebre soap opera partenopea sarà trasmessa in anticipo alle ore 20.25.

I nostri protagonisti saranno impegnati a festeggiare l’anno nuovo e all’interno dello storico palazzo accadrà di tutto e di più. Vedremo Otello e Renato impegnati in un veglione alquanto insolito. Imprevisti, ospiti inaspettati, colpi di scena, questo sarà un appuntamento imperdibile.

Anticipazioni Un posto al sole, trame dell’1 gennaio

Nelle puntate di Un posto al sole numero 5407 e 5408 ne vedremo delle belle. A palazzo Palladini circolerà un clima di festa e soprattutto di gioia. Innanzitutto vedremo Renato e Otello darsi da fare nell’organizzazione di una bizzarra festa per salutare l’anno vecchio e celebrare l’arrivo di quello nuovo. Il loro veglione sarà alquanto diverso dal solito e avrà degli esiti pressoché inattesi che lasceranno gli spettatori di UPAS a bocca spalancata.

Anche i Del Bue dovranno dovranno fare i conti con ulteriori imprevisti. Guido e Mariella, infatti, saranno invischiati con l’arrivo di un ospite inaspettato che travolgerà la coppia in maniera particolare. Anche al Caffè Vulcano si celebrerà il Capodanno e andrà in scena uno spettacolo da non sottovalutare.

UPAS Spoiler: torna Marina

Archiviato l’appuntamento del 1° gennaio Un posto al sole tornerà regolarmente in onda nei giorni 2 e 3 con nuove vicende. Si parlerà di Serena la cui vicenda con Viviana tenderà a complicarsi inverosimilmente. Nello specifico, la moglie di Filippo non riuscirà a comprendere le ragioni per cui alla sua cliente sia stato negato il lavoro. Eugenio e Viola si scontreranno ancora una volta lasciando Ornella e Raffaele ancora più preoccupati del solito.

Ci saranno delle novità anche per la piccola Bianca Boschi la quale tornerà a tremare al solo pensiero della maestra Gagliardi. Intanto, Marina farà ritorno da Londra, ma per la Giordano non ci sarà un secondo di quiete in quanto dovrà vedersela con dei problemi. La donna dai capelli neri dovrà affrontare Alberto e alcuni guai legati ai Cantieri.