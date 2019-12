‘Rumori strani in bagno, dolori di stomaco’: Gemma Galgani svergogna Juan Luis Ciano

Uomini e Donne: Gemma Galgani affronta Juan Luis Ciano

Dopo Natale nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Qualche giorno fa, attraverso Il Vicolo delle News vi abbiamo dato le anticipazioni ma ora lo stesso sito ha da ulteriori spoiler su quanto accaduto il 27 dicembre 2019.

I fatti successi sono peggiori di quanto i telespettatori si immaginano. Infatti Gemma Galgani ha avuto il coraggio di affrontare Juan Luis Ciano anche se quest’ultimo voleva continuare a frequentarla. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

La discussione tra la dama torinese e il dentista napoletano

Alla fine della registrazione effettuata prima della pausa, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano hanno discusso animatamente al di fuori dello studio 6 dell’Elios in Roma. Il cavaliere napoletano è scappato via senza darle spiegazioni e non si è fatto più sentire. Sono trascorsi dei giorni in silenzio per poi ricomparire magicamente prima di Natale.

Ma in quell’occasione la dama torinese decise di non rispondergli. Nella nuova registrazione la piemontese ha detto che il dentista in questi due mesi è stato in grado di farla sognare dopo tanto tempo ma poi ha commesso degli errori che l’hanno riportata alla realtà.

Gemma Galgani e il racconto imbarazzante su Juan Luis Ciano

Ed è proprio a questo punto della registrazione effettuata il 27 dicembre 2019 che la Gemma Galgani ha iniziato a raccontare ciò che secondo le talpe de Il Vicolo delle News potrebbe essere tagliato dalla redazione del Trono over di Uomini e Donne.

“Poi racconta ciò che è accaduto quando hanno dormito insieme e che forse verrà tagliato: la mattina il risveglio è stato traumatico perché lui non stava bene di corpo e ha iniziato a far rumori strani, tanto che il receptionist ha chiesto se c’erano problemi […] Lui comunque le ha detto che voleva frequentarla ancora perché non ha conosciuto tutto di lei ma lei gli ha fatto ‘ciao ciao’ con la manina”,

si lette sul noto sito web. Per il momento non sappiamo se la dama torinese rimarrà nel dating show di Maria De Filippi, ma visto i precedenti continuerà a sedersi sulla sua postazione.