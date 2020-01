Irene Ferri picchiata da un’edicolante: l’attrice finisce in ospedale con l’ambulanza

Irene Ferri coinvolta in una rissa a Roma

L’attrice Irene Ferri è stata protagonista di una brutta disavventura. La protagonista della fiction di Rai Uno, Pezzi Unici, è finita al Pronto Soccorso dopo una forte lite con un’edicolante della Capitale. Una discussione che ha preso il via con un’aggressione verbale e poi addirittura si sono alzate pure le mani.

Sul posto è giunta un’ambulanza per accertarsi che le due donne stessero bene. Come riporta Il Messaggero, lo scontro tra le Ferri e la signora sarebbe accaduto domenica mattina, presso un’edicola in Piazza Risorgimento a Roma. Durante la lite sul luogo erano presenti una decina di persone, infatti sono stati quest’ultimi a chiamare i soccorsi.

La prima ricostruzione della rissa

Stando alla prima ricostruzione, Irene Ferri e la proprietaria dell’edicola inizialmente hanno avuto un botta e risposta e successivamente si sono spintonate. Una Rissa a tutti gli effetti che ha costretto ai testimoni di chiamare le forze dell’ordine e l’ambulanza.

Quando la Polizia si è recata sul posto le due donne erano ancora molto scosse e nervose. L’attrice era seduta e dolorante, lamentandosi di essere stata picchiata. Quindi sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere le due donne. A quanto pare ad avere la peggio è stata la protagonista di Pezzi Unici.

Irene Ferri trasportata in un ospedale romano

Quindi Irene Ferri è stata trasportata presso l’ospedale Santo Spirito della Capitale, dove ha ricevuto le cure da parte dei medici. A quanto pare ha avuto un forte spavento e una piccola ecchimosi al viso. Infatti la 47enne dopo le visite è stata dimessa con la prognosi di qualche giorno.

Stando ad alcune testimonianze, le due donne hanno iniziato a discutere per delle divergenze e malintesi. Secondo la Ferri, la proprietaria dell’edicola si sarebbe comportata male nei suoi confronti, ovvero in modo lento e senza far rispettare la fila dei clienti. Ora sarà dovere delle forze dell’ordine per capire cosa è successo realmente.