Costanza Caracciolo, polemica con i follower: decisione drastica

Costanza Caracciolo, polemica sui social con i follower

Il Capodanno è qui e i Vip vanno in vacanza. Costanza Caracciolo e Christian Vieri, una delle coppie maggiormente apprezzate, lo passeranno sotto il cocente sole del Medio Oriente, a Dubai precisamente. Come molte altre personalità pubbliche hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno lontani dall’Italia, puntando il dito sulla cartina nella lussuosa metropoli degli Emirati Arabi. Tra una nuotata in piscina con la primogenita Stella e un po’ di shopping nei famosi centri commerciali della città, i due si stanno rilassando in attesa di dare il benvenuto alla seconda figlia.

Risveglio vista mare

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Costanza Caracciolo ha annunciato che nel 2020 la famiglia si allargherà nuovamente. E anche stavolta appenderanno il fiocco rosa. Quella appena intrapresa doveva costituire una tranquilla fuga delle feste e invece sta sorgendo un’inattesa polemica con gli utenti.

Nelle scorse ore l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la fotografia della meravigliosa vista mare dall’hotel. Un’immagine mozzafiato ripresa dal letto, descritta così dalla bella siciliana: “Tutti dovremmo avere un risveglio vista mare“.

La descrizione del post di Costanza Caracciolo non ha però reso felici i seguaci, pronti ad accendere una feroce discussione, evidenziando un punto: se anche loro avessero la loro disponibilità economica farebbero altrettanto.

Il commento dell’utente ha suscitato una tempestiva reazione della Caracciolo, la quale ha rivendicato la propria indipendenza e lavora da quando è maggiorenne. Una risposta abbastanza prevedibile, tenendo presente il comportamento abitualmente tenuto dalla biondissima showgirl sui social.

Costanza Caracciolo mette il bavaglio

Non è infatti la prima occasione in cui la compagna dell’ex calciatore risponde per le rime ai commenti negativi piovuti sulle sue pagine. Questa volta però si è spinta un po’ oltre, cosicché i critici tacciano.

Stanca di essere costantemente attaccata, ha deciso di disattivare i commenti sotto il post Instagram incriminato. Dunque, gli internauti possono solamente ammirare la suggestiva immagini senza ‘influenze esterne’. In pochi attimi sono stati pertanto rimossi pure i commenti di tutti coloro che l’avevano redarguita poco prima.