Nicole Mazzocato, fidanzata di Colloricchio: “Cattiva che fa brutte cose”

Nicole Mazzocato: l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan, indirizza critiche all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La querelle tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio crea altri strascichi. Intervenuti nella trasmissione Rivelo, i due hanno rilasciato versioni contrastanti alla conduttrice Lorella Boccia. Dettagli scottanti li aggiunge ora Violeta Mangrinan, scagliatasi su Instagram contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, raccontando di “donne cattive che fanno cose brutte”.

Lo sfogo in lingua spagnola della giovane, tradotto sul sito IsaeChia, non cita espressamente Nicole Mazzocato, ma dubbi non ve ne sono. Mossa dal desiderio di condividere una riflessione con gli utenti, spera rispettino l’opinione. Sono parecchio sensibili ultimamente sul tema del femminismo e i diritti del genere femminile. Abusi da parte degli uomini alla donna sono vergognosamente ingiusti.

Eguaglianza di genere

È costato alle antenate e continua a costare diversi sforzi e lotte finché i sessi non raggiungeranno l’eguaglianza. Tuttavia, a volte prova la sensazione che gente tipo Nicole Mazzocato fa proprio quanto non vorrebbero subire. Esistono, disgraziatamente, diversi uomini cattivi, autori di brutte azioni, però esistono pure donne cattive, autori di brutte azioni. Esistono uomini rei di dire bugie che fanno soffrire, vale lo stesso per le donne.

Vuole condividere l’opinione (chiaramente di condanna a Nicole Mazzocato) perché queste costituiscono piccole grandi verità. Talvolta le donne dicono la verità, però non è sempre così. Talvolta, lui può avere ragione o meno, talvolta lei può averla o meno, indistintamente dal genere.

Se desiderano l’uguaglianza, bisogna applicarla a sé stesse. In talune circostanze le ragazze mentono, in altre occasioni lo fanno i ragazzi. Insomma, Violeta confida di veder sì continuare la lotta all’uguaglianza e non lasceranno le cose come stanno ora e come continuano ad essere da anni. Lancia l’appello, sperando che qualcuno lo ascolti.

Nicole Mazzocato: attaccata dalla nuova fidanzata di Colloricchio

Violeta Mangrinan è spagnola, ha 24 anni ed è nota in Italia per via della relazione sentimentale con Fabio Colloricchio, nata durante la partecipazione di entrambi al reality show Supervivientes, la controparte iberica della nostra L’Isola dei Famosi.

Fra i due giovani è scoppiata quasi subito una passione travolgente e ancora oggi, finita l’esperienza sul piccolo schermo, fanno coppia.