Mara Venier, fine anno col botto: l’errore della conduttrice

Mara Venier, gaffe nell’ultima puntata di Domenica In: il dettaglio sfuggito ai più

Insieme al marito Nicola Carraro saluta il 2019 tra cin cin e risate. Quest’anno Mara Venier ha fatto incetta di diversi successi nello spettacolo, innanzitutto con il suo Domenica In, capace di superare negli ascolti la rivale Barbara d’Urso e confermata per la seconda edizione consecutiva.

Inoltre, è tornata in prima serata nel programma La Porta dei Sogni, che, in tutte e due le prime puntate ha registrato il 14% di share. Cosa chiedere di più? Il pubblico ha dato prova ai vertici dirigenziali quanto ancora la presentatrice veneta sia una figura amata, dalle vecchie e dalle nuove generazioni.

Simpatica, irriverente e brava a non prendersi troppo sul serio, il suo stile di conduzione piace a molti. Ma anche lei ogni tanto prende qualche abbaglio, del resto è pur sempre umana! Nello show domenicale trasmessa su Rai Uno il 29 dicembre, l’ultima dell’anno, Mara Venier ha commesso una gaffe. Eppure, se uno ci riflette bene, non sarebbe nemmeno colpa sua.

Nessuna diretta: le prove

Ma non corriamo troppo e approfondiamo l’accaduto. In onda sulla rete ammiraglia è andata una puntata inedita di Domenica In fra ospiti canterini, interviste e siparietti comici. Niente di eccezionale, in apparenza, eccetto un fatto: Mara Venier non era in diretta.

Proprio così, avete letto bene, la trasmissione è stata opportunamente registrata prima delle feste, per l’esattezza sabato 14 dicembre. Ovvero un giorno prima della reale diretta, avvenuta domenica 15 dicembre. Tra gli ospiti in studio Sandra Milo, colonna portante di Io e Te di Notte di Pierluigi Diaco, ed Enrico Nigiotti, cantautore e musicista italiano.

Mara Venier: genuina al 100%

A scoprire gli indizi il portale TvBlog, attraverso un fermo immagine realizzato sulla cartellina mostrata inavvertitamente dalla zia della televisione italiana per errore alla telecamera.

Un disguido che, in realtà, gli autori avrebbe potuto tagliare, essendo stata registrata la puntata ben due settimane fa. Poco male comunque, gli ammiratori del noto volto Rai chiuderanno volentieri un occhio: Mara la amano così com’è, genuina al 100%!