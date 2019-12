Il Cantante Mascherato, chi indosserà le 8 Maschere? Spuntano i nomi

Il Cantante Mascherato: esce una lista delle possibilità identità celate dietro le 8 Maschere

Ancora poco e Il Cantante Mascherato sbarcherà ufficialmente sulla televisione italiana. Il format, nato in Corea del Sud, ha riscosso ottimi risultati a livello internazionale, pure negli Stati Uniti. E proprio, spinta dall’ottima impressione ottenuta guardando un canale americano, Milly Carlucci presenterà Il Cantante Mascherato a partire dal prossimo 10 gennaio.

Naturalmente una produzione Rai Uno, terra di conquista dell’amata Milly. È infatti lei la mente e il cuore di Ballando con le Stelle, il seguitissimo spettacolo danzereccio confermato pure per il 2020. Lo scontro del sabato sera tra Ballando e Amici avrà nuovamente luogo, salvo clamorosi ripensamenti.

Intanto, la Carlucci se la vedrà ne Il Cantante Mascherato contro un altro agguerrito concorrente, vale a dire il Grande Fratello Vip 4, affidato, dopo il triennio di Ilary Blasi, al giornalista e direttore di importanti settimanali rosa Alfonso Signorini. La prima puntata sarà un successo? Lo scopriremo solo vivendo. Certamente però c’è voglia di scoprire maggiori informazioni in merito.

La giuria: membri, il compito ricoperto

Lo stesso speciale Anticipando Il Cantante Mascherato ha fornito dettagli sulla trasmissione prossima ad andare in onda. Saranno protagoniste 8 Maschere, dietro le quali si nascondono altrettanti personaggi famosi.

Per scoprirla, alla giuria spetterà il compito di dare indizi nel corso delle serate, ben nota: ci saranno lo stilista Guillermo Mariotto (giudice anche di Ballando con le Stelle), il conduttore de L’Eredità Flavio Insinna, la pop star Patty Pravo e l’ex concorrente del Grande Fratello 12 Ilenia Pastorelli, attrice in rampa d’ascesa dopo la brillante prova nel film Lo Chiamavano Jeeg Robot, insignita pure del David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Il Cantante Mascherato: spuntano i nomi

Sui papabili partecipanti in gara si sbilancia ora il portale TvBlog, stando al quale i nomi potrebbero trovarsi nella seguente lista: Sergio Assisi, Serena Autieri, Orietta Berti, Beppe Convertini, Lorella Cuccarini, Riccardo Fogli, Gabriel Garko, Bianca Guaccero, Frank Matano, Massimo Ranieri e Anna Tatangelo. Ricordiamo le 8 Maschere annunciate: Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino, Mostro, Pavone e Unicorno.