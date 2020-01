Zac Efron: l’attore torna a parlare dopo aver quasi rischiato la vita

Zac Efron: le prime parole dell’attore americano dopo la brutta disavventura in Papua Nuova Guina che quasi gli costava la vita

Zac Efron ha rischiato di andare incontro alla morte negli scorsi giorni. Propri così, il popolare divo americano ha corso un grossissimo pericolo, come riportato anche da noi qui, su KontroKultura.

L’ex stella di High School Musical ha contratto una seria malattia, tale da mettere a repentaglio le sue condizioni. Fortunatamente sembra che il peggio sia passato, e Zac stia bene. Fin dai primi istanti attorno a lui si è stretto il web. E per ringraziare le migliaia di ammiratori sparsi in tutto il mondo, Efron interviene sui social.

Prove di resistenza e sfide dure nel reality

Risale a poche ore fa la brutta disavventura che ha colpito l’attore, recatosi nelle ultime settimane in Papua Nuova Guinea, dove ha registrato il reality televisivo Killing Zac Efron, nel quale si è dovuto mettere alla prova con prove di resistenza e sfide tostissime.

Nel corso dell’esperienza ha, ahimè, contratto un’infezione batterica che quasi gli risultava fatale, tanto da costringere lo stop alle registrazioni dello show. A quel punto Zac è stato portato d’urgenza in ospedale in Australia, venendo successivamente trasferito, sottoposto alle cura iniziali, in America. Qui ha ricevuto le migliori cure possibili, mentre la situazione rimaneva critica.

Zaf Efron: il messaggio ai fan

Nonostante il peggio sia passato, Zac Efron dovrà ancora stare a riposo per alcune settimane, così da recuperare pienamente le forze e le energie. Nel frattempo, ha deciso di condividere un post sui social network, parlando del momento attuale attraversato. L’artista tranquillizza i fan, ora insieme ad amici e familiari: “mi sono ammalato”.

Però Zac Efron si è ripreso velocemente. Ha potuto terminare le sue tre splendide settimane in Papua Nuova Guinea. Attualmente è a casa con la famiglia e gli amici in occasione delle festività.

Ringrazia tutti coloro che si sono interessati, per i messaggi mandati e l’affetto dimostrato. Si vedranno nel 2020. Insomma, attualmente pare versare in buone condizioni. Dopo un periodo di riposo, Efron tornerà al lavoro, magari in nuovi entusiasmanti progetti.