Oroscopo Paolo Fox del 31 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dello Scorpione sarà un Capodanno sereno, mentre per le persone dei Pesci sarà malinconico. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di martedì.

Paolo Fox oroscopo 31 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Il 2020 sarà un anno pieno di iniziative ma anche molto fragile perché tutto ciò che avete in mente è in via di risoluzione. Tante sono le questioni in sospese e alcune compravendite risultano ferme. Tutta questa precarietà vi rendono pensierosi.

Toro – Quest’ultima giornata del 2019 è interessante e siete pronti a fare grandi progetti per il vostro futuro. L’unico rischio è di non avere troppe persone che vi sostengono e dovete fare uno sforzo maggiore per convincerle.

Gemelli – In questo fine anno, Giove lascia parecchi fastidi nella vostra vita, soprattutto a livello sentimentale. Le coppie di vecchia data non sono convinte della fedeltà del partner. Tutto ciò porta agitazione, per cui è consigliabile trascorrere questo Capodanno tra persone fedeli.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Questa è una giornata da vivere in tranquillità, altrimenti rischiate di vivere momenti di tensione fino a giovedì. Spesso riversate la vostra agitazione sulle persone vicine. La buona notizia è che dall’anno prossimo Saturno non sarà più in opposizione.

Leone – Il vostro è un segno che costringe le persone a scegliere di stare con voi o contro di voi. Difficilmente accettate una via di mezzo. In amore desiderate essere chiari, detestate le persone che vi mostrano amicizia e poi vi remano contro. Ecco perché è un periodo in cui bisogna fare chiarezza.

Vergine – Spesso vi sentite pigri e delegate alcune questioni agli altri ma è arrivato il momento di decidere cosa portare avanti e cosa abbandonare. Le situazioni che non vi interessano più devono essere interrotte entro l’estate. Comunque, tutto quello che avete abbandonato nel 2019, anche se vi ha fatto soffrire, vi ha aiutato a crescere.

Previsioni di martedì 31 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Il 2019 non vi ha dato troppe soddisfazioni in campo lavorativo. Anche se avete fatto cose importanti, vi siete affaticati. Il successo è solo vostro, anche se gli altri cercano di prendersi il merito. In giornate come queste dovete essere cauti e non dovete essere aggressivi.

Scorpione – Vivete questo Capodanno in maniera serena, anche perché da giovedì la Luna sarà in opposizione. La prima cosa che bisogna fare adesso è ritrovare energia. Da venerdì, Marte lascia il vostro segno, ciò vuol dire che è arrivato il momento di stare alla larga dai seccatori.

Sagittario – In vista del nuovo anno vi siete promessi di non vivere più relazioni difficili. Questo Capodanno nasce con qualche dubbio, però avete tanta voglia di passare una fine dell’anno in maniera tranquilla, senza problemi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Si preannuncia un Capodanno interessante. Avete voglia di costruire, di amare e di recuperare il tempo perduto. Dovete essere prudenti: se nell’attività avete dei nemici, dovete lottare per ottenere ciò che desiderate. Non amate decidere con tante persone attorno ma preferite scegliere da soli e stare lontano dalla confusione.

Acquario – Spesso si parla di voi come una primula rossa. In parte è vero, quando qualcuno cerca di bloccarvi, voi tentate la fuga. Nel 2020 potreste essere proprio voi a chiedere maggiore stabilità in amore e sul lavoro. Intanto, pensate di trascorrere un Capodanno tranquillo e un anno pieno di progetti.

Pesci – Spesso soffrite di malinconia perché amate ricordare. Nei ricordi provate emozioni positive ma nello stesso tempo rivivete momenti di disagio. Se avete dei rimpianti o pensate di aver fatto un passo sbagliato, liberatevi di questa tensione negativa e vivete un Capodanno tranquillo.