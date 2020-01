Amici: ex allievo di Maria De Filippi in tour con Madonna

Amici: un ex allievo fa parte oggi del corpo di ballo della pop star Madonna

Da Amici si diramano varie strade. C’è chi finisce un po’ in penombra e chi, invece, avvia collaborazioni stratosferiche. Due anni fa, mentre celebrava i suoi 59 anni in Puglia, Madonna ha notato nel talent show di Maria De Filippi un grande talento, quello di Daniele Sibilli, ballerino di Amici 11.

Il ragazzo, entrato nella Scuola più ambita d’Italia, si è esibito per la regina del pop ad un party privato e la pop star americana gli ha fatto pubblicamente i complimenti.

Il prospetto di Allievi è piaciuto talmente tanto alla cantante che ha ottenuto un’opportunità mirabile, portato al Madame X Tour, prossimo all’approdo in Europa, previsto il prossimo 16 gennaio. L’artista di fama internazionale ha pubblicato sui social una clip filmato durante il backstage del suo tour e nel video Daniele parla dell’infanzia passata in Italia.

Presentazione sui social

Pur approdato con successo in territorio americano, viene da Napoli, in Italia. Non è facile in quelle parti – spiega l’ex di Amici – e non è stato facile crescere lì. La madre ha però compiuto un ottimo lavoro. Si considera un bravo ragazzo. Poi ringrazia miss Ciccone della fiducia riposta in lui ed aver scorto in lui qualcosa di speciale. Non può immaginare quanto lo abbia reso felice permettendogli di esibirsi sul palcoscenico insieme a lei e ai meravigliosi ragazzi.

Essere ingaggiati da un gigante, probabilmente la maggiore star mai nata, è un immenso privilegio. Anche il portale Campadidanza prende parola sui sacrifici compiuti dalla mamma di Daniele per supportarlo nella rincorsa verso il suo sogno.

Da Amici al mondo

Nato in un quartiere degradato del capoluogo campano, fin da piccolino aveva mostrato la sua spiccata predisposizione, tanto che la figura materna, donna coraggiosa e sensibile, aveva percepito la naturale inclinazione.

Nonostante i sacrifici economici, l’ostilità e i sacrifici dell’ambiente esterno, iscrisse il suo Billy Elliott (così lo chiamava sempre) a una scuola. Ma – conclude l’articolo – i coetanei lo dissuasero dal seguire il corso, persuadendolo a tentare la più attraente vita di strada.