Festival di Sanremo 2020: spunta il nome di una nuova co-valletta

Festival di Sanremo 2020: confermate le voci sulla trattativa in corso con una nota giornalista e scrittrice

Il casting vallette del Festival di Sanremo 2020 continua. Latitano tuttora le certezze su chi affiancherà Amadeus alla kermesse canora e in questa occasione spunta un nome totalmente inedito.

Lei è sempre una bella donna ma non è un’influencer, un’attrice o un’affermata conduttrice. Si tratta di Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese nota in Italia per aver partecipato negli scorsi mesi a vari talk politici e d’attualità, da Che Tempo Che Fa a PiazzaPulita.

A confermarne la candidatura Dagospia. Il portale si interroga su colei che supporterà Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020. E nel lungo elenco rientra proprio la giornalista. Il presentatore l’avrebbe incontrata la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano per avanzare l’allettante proposta e lei, ovviamente, avrebbe dato la propria disponibilità. Ci sarà la fumata bianca?

Cinque serate tutte diverse

Al Corriere della Sera il direttore artistico ha confermato di desiderare un Festival di Sanremo 2020 impronosticabile, e non avere una coppia fissa. Ma 2 donne diverse ogni sera vira in questa direzione. Pescherà personaggi dal varietà, dal giornalismo, dal gossip.

Un gruppo eterogeneo di personalità provenienti da mondi e ambienti differenti cosicché il pubblico assista sempre ad un evento unico. Pensa a una settantesima edizione all’insegna del genere femminile. Non saranno dieci ragazze per lui, un beato tra le donne. Ciascuna di loro esprimerà qualcosa, uno spezzone di spettacolo leggero oppure una riflessione più impegnata.

Festival di Sanremo 2020: le papabili vallette

Il problema è aver a che fare con continue critiche, una costante a Sanremo. E in effetti Amadeus ha ben donde di dirlo, le polemiche infervorano indipendentemente da chi assuma le decisioni. Quello in programma appare comunque un appuntamento spettacolare, scintillante, pure grazie alla presenza di volti noti provenienti da ambiti diversi.

Fra le co-conduttrici in lizza, appaiono prossima alla conferma Monica Bellucci, Antonella Clerici, Chiara Ferragni, Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Silvia Toffanin e Simona Ventura.