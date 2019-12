Alba Parietti, scelte di cuore: “Se mi guardassi direi ‘guarda sta str**za”

Alba Parietti racconta le relazioni sentimentali: oggi innamorata, nella vita ha vissuto diverse storie importanti

Ospite de La Mia Passione, trasmissione in onda su Rai Tre, Alba Parietti parla a ruota libera, tra carriera e retroscena sentimentali. L’opinionista si dichiara attualmente innamorata. C’è una persona che le piace moltissimo a cui sta riservando il meglio di sé, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrebbe essere in grado di non tirarlo fuori stavolta.

L’intervista di Alba Parietti è un contesto appropriato dove ricordare alcune tappe della sua vicenda sentimentale, partendo dal rapporto con Franco Oppini, un’unione dalla quale è nato il suo unico figlio Francesco. Si incontrarono la prima volta nel programma No Stop, quando Oppini era parte integrante dei Gatti di Vicolo Miracoli.

La invitarono a teatro, lui la snobbava, poi una sera le chiese di accompagnarlo in albergo in auto. Fu una serata romantica. Vivere con i Gatti è stata una bellissima esperienza: passarono notti memorabili, dopodiché lei perseguì il successo.

Amore al capolinea

Tra Alba Parietti e Franco Oppini l’amore finì, anche perché la carriera della donna stava spiccando il volo, mentre l’attore affrontava un momento delicato sul piano professionale. Il matrimonio entrò velocemente in crisi, tennero duro per il bambino.

Probabilmente si verificarono tradimenti da ambo le parti. Lei saliva e lui in quel periodo passava una fase buia. Se la vedesse dall’esterno direbbe: “guarda sta str**za”, ma l’apparenza inganna. Oppini prese male la rottura.

Alba Parietti: il sentimento per Stefano Bonaga

Nel cuore la Parietti ha portato il filosofo Stefano Bonaga. Una figura fondamentale pure sul piano della formazione personale perché l’ha acculturata, spinto a fare cose straordinarie, proseguire in un sentiero che lei aveva preso con il padre. Sono stati insieme 7 anni, una relazione estremamente turbolenta, finché non avvenne anche qui la rottura.

Allora conobbe un divo internazionale del cinema qual è Christopher Lambert. Si innamorò, diceva da due anni a Bonaga che se andavano avanti così si sarebbe stufata. Non si sentiva amata, si sentiva data per scontata. Lei l’aveva avvisato del corteggiamento, il compagno diede libero permesso e Alba salpò l’ancora.