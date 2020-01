Lorenzo Crespi, confessa di aver amato in segreto una coreografa per 14 anni

Lorenzo Crespi rivela di essere stato innamorato per 14 anni di una coreografa che però stava con un altro

In un’intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo durante la trasmissione Vieni da me Lorenzo Crespi confessa di aver avuto un amore segreto per 14 anni. L’attore apre il suo cuore e confessa cose inedite, che prima non aveva mai raccontato a nessuno.

Crespi rivela infatti di aver amato per ben 14 anni una donna che di professione faceva la coreografa. L’attore lo ha detto spontaneamente alla Balivo quando lei gli ha chiesto se avesse mai sofferto per amore. Con grande sorpresa del pubblico e dei fan Crespi ha detto di aver amato questa donna.

Il suo amore è durato dal 1998 al 2012, un tempo lunghissimo, e di averla conosciuta in una trasmissione televisiva. Lei non viveva a Roma, ma si erano amati tantissimo e quando si sono lasciati per lui è stato come perdere la vita stessa.

Lorenzo Crespi ha amato una coreografa che non viveva a Roma

La rivelazione di Crespi lascia senza parole. L’attore non aveva mai parlato di questa donna che ha amato così intensamente e sentirlo dire dalla sua bocca è una vera sorpresa. Purtroppo la storia è finita e la sua amata a lui ha scelto un altro uomo.

L’attore rivela che lo ha fatto perché ha scelto la sicurezza, che lui probabilmente non le avrebbe dato. Ma per lui era la sua donna, colei che voleva accanto a se per sempre. E ha anche aggiunto che con lei avrebbe anche voluto fare un figlio. La Balivo ha chiesto poi se avesse sofferto molto e l’attore ha risposto che sì, certo che aveva sofferto, lei lo avrebbe reso completo.

L’attore per lei avrebbe anche trasformato la sua vita

Il loro amore è dunque durato 14 anni, e per Crespi lei era la donna della sua vita, per la quale avrebbe fatto di tutto. Per lei avrebbe anche trasformato la sua vita, e soprattutto avrebbe voluto che insieme avessero un figlio.

L’attore è convinto che lei lo avrebbe anche reso un uomo migliore e anche un grande personaggio. Nell’intervista Lorenzo Crespi racconta che in quel periodo per lei faceva delle cose assurde, da Roma andava a Napoli per vederla, e degli amici napoletani lo portavano a casa di lei. Poi lei gli ha preferito un altro, e quando l’ha rivista aveva già due figli, quindi ha deciso di farsi da parte e non cercarla mai più.