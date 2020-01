Anna Tedesco di uomini e donne over lite sui social “Io falsa? Sei solo un frustrato!”

Anna Tedesco litiga con gli haters e sbotta, ecco cosa è successo!

La dama più chiacchierata degli ultimi anni del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi è sicuramente Anna Tedesco. Bionda, elegante e affascinante, la bella Anna ha fatto andare tutti su di giri per la sua amicizia con Giorgio Manetti.

La vicenda oramai risale a qualche anno fa, e si è parlato molto di cosa discutessero i due sotto banco. Ma pare che la bella Tedesco non abbia perso il vizio di crearsi amicizie speciali nello studio. Adesso si parla infatti della sua adesso della sua conoscenza andata in fumo con Samuel Baiocchi La dama è uscita insieme al cavaliere per qualche settimana e i due sembravano felici e contenti.

Tuttavia, poi qualcosa è cambiato e quando il cavaliere ha fatto intendere di volere un contatto fisico lei non ha accettato. Cosa c’è stato fra i due? Pare ci sia stato solo qualche bacio in quanto la dama ha dato forfait al cavaliere.

Anna Tedesco ha detto no a Baiocchi

Dopo il diniego dato dalla Tedesco la discussione fra i due è proseguita anche in studio. A parlare della vicenda esprimendo la propria opinione è stato anche Gianni Sperti, che ha detto di essere convinto che Anna non cerca l’amore.

Così la coppia ha deciso di mettere fine alla frequentazione e di conseguenza non potevano mancare le polemiche. La dama però ha fatto finta di nulla ed è tornata al suo posto ma nel programma sono in molti a non vederla di buon occhio. Anche sui social non sono mancate le critiche e proprio a queste la Tedesco ha risposto, dicendo cosa pensa a coloro che la reputano falsa.

La dama ha risposto per le rime ai follower

Sui social Anna Tedesco ha condiviso un pensiero sull’amore con i fan, ma molti hanno visto che il suo comportamento non è coerente. Qualche utente le ha detto quindi di essere falsa e di dire cose che poi non mette in pratica.

La Tedesco, infuriata, ha risposto per le rime alle critiche e ha detto agli haters di essere solo dei frustrati. Per fortuna ci sono stati anche molti utenti che hanno preso le sue difese e che hanno riconosciuto le parole ingiuste dette da altri. La dama sarà a Uomini e donne anche nel 2020 e potrà iniziare una nuova caccia all’amore!