Oroscopo Branko del 31 dicembre: le previsioni di Capodanno per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 31 dicembre è pronto a rivelare che cosa accadrà nell’ultimo giorno del 2019. Capricorno e Pesci sono gli unici segni zodiacali ad avere tutti i pianeti positivi. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di martedì per tutti i segni zodiacali.

Branko oroscopo 31 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo ultimo giorno dell’anno 2019, Venere vi rende affascinanti e Marte crea un’atmosfera di passione proibita. Invitate qualcuno a dimenticare delusioni passate, poiché l’anno nuovo avrà una musica diversa. Rilassatevi. La vostra vacanza ideale è la Toscana.

Toro – L’attività chiude l’anno in attivo, con un notevole aumento di finanze. Avete iniziato il 2019 con Venere e Luna in Scorpione che lasciava prevedere un periodo carico di impegni per famiglia, matrimonio e amore. Anche in questa giornata Venere è nervosa, ma Giove vi sostiene. La vostra vacanza ideale è la Spagna.

Gemelli – Questo 2019 è stato un anno bestiale per Giove in Sagittario, che vi ha tormentato fino a dicembre. L’anno si conclude con una lieve indisposizione di Luna in Pesci. Disciplina di giorno, e serata in compagnia con la persona amata. Vacanza ideale: grandi capitali.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Chiudete il 2019 e aprite il 2020 con la protezione della Luna. Anche in questa giornata non c’è pace nel campo professionale, ma non dovete pensare alle persone che vi mettono il bastone tra le ruote. Anche perché lo faranno nel 2020. In amore, l’oroscopo di Branko consiglia ai coniugi di fare una romantica fuga e ai single di buttarsi in nuove avventure.

Leone – Approfittate di questo ultimo giorno del 2019 per riposarvi, poiché l’inizio dell’anno nuovo sarà molto impegnativo. Saturno avrà un occhio di riguardo per le donne del segno. Vacanze ideali: Lione, Roma, Praga.

Vergine – Coloro che vogliono trovare l’anima gemella, devono approfittare del momento per incontrare chi sarà al vostro fianco nel 2020. Fino al 3 gennaio, scoppiano nuovi amori. Questo 2019 è stato per voi un anno di successo e di cambiamenti creativi, ma senza grandi guadagni. Vi riprenderete nel 2020. Vacanza ideale: Provenza.

Previsioni di martedì 31 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo 2019 è stato un anno di successo, ma si tratta di conquiste che vi sono costate sette camicie. Fino a dicembre, Giove in Sagittario vi ha aiutato a superare gli ostacoli creati da Saturno, ma ora il pianeta è diventato di nuovo pensate. Avete un assoluto bisogno di relax. In questa giornata di San Silvestro arriva l’amore. La vostra vacanza ideale è Vienna.

Scorpione – L’anno 2019 si conclude in maniera fortunata. La vostra presenza è molto importante nella vita degli amici, e questo vi fa onore. Anche se nel 2020 incontrerete l’anima gemella, qualche sassolino nella scarpa non mancherà. Capodanno a Montecarlo.

Sagittario – Questo 2019 è stato un anno non tanto foriero di clamorose novità, quanto di conferme nel lavoro, carriera, studio, affari. Avreste dovuto osare di più, approfittando di Giove ma vi è mancato il coraggio. Altri occasioni imperdibili arriveranno nei primi giorni del 2020. In questa giornata, la Luna vi stanca, ma non vi impedisce di partecipare al veglione. Vacanza ideale: Budapest.

L’oroscopo di Branko del 31 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Chi ha ascendete Pesci vive San Silvestro e Capodanno senza una stella contraria. Le prospettive per il 2020 sono eccezionali, perciò vivrete le ultimo ore del 2019 e la prima notte del 2020 con la persona amata e niente più. Coloro che non hanno il partner, lo avranno in poche ore. Capodanno ideale: Ischia.

Acquario – Anche se il 2019 non è stato all’altezza delle vostre aspettative, ve la siete cavata in maniera egregia. Le donne del segno sono affascinate, mentre gli uomini troppo formali. Non trascurate le amicizie, poiché vi aiutano a ottenere successo. Vacanze ideali: Merano, Mosca.

Pesci – Il vostro segno e il Capricorno siete gli unici segni zodiacali con tutti i pianeti positivi. Significa che vincerete la lotteria, vi sposerete un star del cinema o un famoso calciatore? No, le stelle vi dicono che avete la possibilità di avere ciò che desiderate. Vacanza ideale: Calabria.