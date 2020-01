Una Vita trame spagnole: Genoveva è incinta ma nasconde un segreto

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che, prossimamente, nella soap opera ci saranno dei colpi di scena inaspettati per gli abitanti iberici. In Italia, invece, bisognerà attendere parecchi mesi prima di prendere visione delle puntate di cui tratteremo.

Al centro dell’attenzione nei prossimi episodi, infatti, ci saranno Felipe e Genoveva. Quest’ultima è riuscita con un escamotage alquanto becero ad attrarre a sé l’uomo del quale è innamorata. La donna scoprirà anche di essere incinta e tutti crederanno sia proprio dell’Alvarez Hermoso. La verità, però, sarà molto più losca.

Una Vita: Genoveva scopre di essere incinta

Nelle trame spagnole della soap opera Una Vita sono apparsi dei nuovi protagonisti, ovvero, Marcia e Santiago. Quest’ultimo, sotto le insistenze di Genoveva, ha fatto credere a tutti di essere il marito di Marcia nel momento in cui la donna stava per convolare a nozze con Felipe.

Genoveva, innamorata dell’Alvarez Hermoso, però, ha fatto di tutto pur di impedire questa unione, fino ad inventarsi uno scambio di persona. Il marito reale di Marcia, infatti, è morto in carcere, pertanto, Santiago è solo un impostore.

Ad ogni modo, a causa di questo segreto, tra Genoveva e Santiago si crea una forte alleanza che li spingerà ad essere molto vicini. Quando la Salmeron scoprirà di essere in dolce attesa, infatti, confesserà solo al suo alleato la verità circa la paternità del bambino. Felipe, invece, dal canto suo sarà convinto di essere il genitore del nascituro.

Trame spagnole: un segreto inatteso e una morte inaspettata

Da quel momento in poi nasceranno una serie di intrighi ed incomprensioni che animeranno moltissimo le trame spagnole di Una Vita. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Molto presto, infatti, i telespettatori iberici assisteranno anche alla drastica morte di Ursula Dicenta. La dark lady di Acacias perderà la vita in circostanze del tutto misteriose. Ad ogni modo, prima che questo accada, avverrà una discussione molto forte tra la Dicenta e Felipe.

Il giovane manifesterà la volontà di porre fine alla vita della donna. Sarà, dunque, lui a commettere l’omicidio di uno dei protagonisti più influenti della soap opera oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.