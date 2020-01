‘Non lo voglio più fare…’: Anna Tatangelo rompe il silenzio sul suo futuro

Anna Tatangelo protagonista di Capodanno in musica 2019

Qualche ora fa Anna Tatangelo ha dedicato parte del suo tempo libero per rispondere ad alcune domande che i follower le hanno posto attraverso un’apposita funzione su Instagram.

Tra i vari quesiti, una in particolare è piaciuta alla storica compagna di Gigi D’Alessio, ovvero come si vede tra 10 anni. Come avrà risposto la madre di Andrea? Tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

La cantante di Sora risponde alle domande poste dai follower di IG

Anna Tatangelo è stata una delle protagoniste di Capodanno in musica, il programma di Canale 5 in onda per San Silvestro in diretta da Bari e condotto da Federica Panicucci. In attesa di arrivare al capoluogo pugliese in auto, la cantante di Sora ha deciso di passare il tempo rispondendo a delle domande poste dai suoi stessi seguaci di IG. Al quesito cosa le piace di sé stessa, la diretta interessata ha risposto così:

“Fisicamente i denti, caratterialmente faccio decidere agli altri”.

Poi la compagna del cantautore napoletano Gigi D’Alessio, però, ha anche ammesso di avere tanti difetti sia fisici che caratteriali. Ma non è finita qui, i quesiti sul social network sono continuati.

Anna Tatangelo: il futuro, i difetti e i suoi interessi

Infatti, subito dopo un altro suo follower ha fatto la seguente domanda ad Anna Tatangelo:

“Come ti vedi tra dieci anni dato che sei ancora molto giovane?”.

A quel punto la cantante frusinate non si è tirata indietro rispondendo in questa maniera:

“Ho passato parte della mia vita pensando troppo al futuro e non godendomi il presente. Non lo voglio più fare. Voglio godermi il presente”.

A chi le ha domandato cosa non sopporti della persone, la madre del piccolo Andrea D’Alessio ha replicato così:

“Non sopporto la gente che pensa di sapere tutto della vita”.

Infine, l’artista di Sora ha rivelato che il brano della sua vita è ‘Ogni volta’ del rockettaro italiano, Vasco Rossi.