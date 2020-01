Ida e Riccardo si separano ancora. Mistero dopo Uomini e Donne

Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo nelle ultime settimane?

Ida e Riccardo continuano a tenere in ansia i propri seguaci. La coppia che ha deciso di lasciare insieme Uomini e Donne pare sia scomparsa dai social. L’ultima foto della Platano risale a Natale, dove dopo aver indossato un sexy abitino rosso ha festeggiato insieme alla sua amica Gemma Galgani.

Riccardo, invece, è rimasto a casa con la sua famiglia e adesso i fan si chiedono se almeno l’ultimo dell’anno lo trascorreranno insieme. Proprio i loro sostenitori, nelle ultime settimane sono molto preoccupati perché ormai dal 17 dicembre i due fidanzatini non si fanno vedere insieme.

C’è aria di crisi? La dama pur essendo molto presente su Instagram non fa alcun riferimento alla sua storia con Guarnieri che, a sua volta, è in silenzio da diversi giorni. Cosa sta accadendo? Vediamo ne dettagli gli ultimi aggiornamenti.

Guarnieri e la Platano ritornano a UeD?

I fan sperano di vedere Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme, almeno a Capodanno. La coppia ha già trascorso il Natale separata. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, ieri sera, era a cena con la famiglia a Brindisi.

Avrà anticipato i festeggiamenti per poter raggiungere la sua Ida e brindare con lei l’inizio del 2020? Il mistero s’infittisce… Cosa starà davvero accadendo tra i due? Sarà in atto una nuova crisi o gli ex protagonisti del trono over avranno semplicemente deciso di proteggere il loro amore?

I fan della coppia sperano tanto che Ida e Riccardo possano continuare in modo sereno la loro relazione e magari convolare a nozze. Altri, invece, pensano che Ida e Riccardo siano incompatibili e che il quarantenne non sia realmente interessato alla donna.

I più sospettosi stanno addirittura ipotizzando un ritorno in studio dopo un’assenza nelle ultime due registrazioni del Trono Over. Come già anticipato in precedenza, da quando hanno deciso di darsi una seconda possibilità, infatti, i piccioncini sembrano ‘scomparsi’.