Chirurgia estrema: per un intervento questa ragazza non può più sedersi (Foto)

Chirurgia estrema: una ragazza di 28 anni, aspirante modella, ha speso 15mila dollari per rifarsi i glutei. Adesso però se ne pente: teme che le protesi esploderanno nel momento di sedersi

Foto perfette postate dagli influencer sui social, spot pubblicitari, bellone in tv: mai come oggi si presta importanza all’immagine. Gli interventi di chirurgia estrema sono uno degli effetti deleteri provocati dalla continua pressione esercitata.

Se hai minimi difetti allora ti senti fuori posto, vorresti nasconderti per evitare di subire critiche o prese in giro, comuni soprattutto nella fase adolescenziale. Ciò che si perde talvolta di vista sono i rischi a cui è possibile andare incontro. La scelta sarà pure dettata da ragioni estetiche, ma restano comunque operazioni chirurgiche e, in quanto tali, delicate.

Non è così infrequente che dei pazienti di chirurgia estrema perseguano modelli irreali, magari ammirati nello spettacolo. Ogni fisico è fatto a proprio modo e se queste parole vi sembrano vuote provate un po’ a sentire il calvario subito da una giovane donna. Probabilmente cambierete idea!

Fammi diventare come una Barbie

Onde evitare equivoci, lo diciamo subito per toglierci il pensiero: non stigmatizziamo l’intera branca della medicina. Semmai la nostra storia avvalora quanto sia importante restare sempre entro certi limiti, accettabili e fisicamente sopportabili. Certi soggetti tendono infatti a richiedere chirurgia estrema.

Tipo Star Delguidice, aspirante modella. Per diventare come una Barbie ha speso montagne di soldi, oltre 300mila sterline secondo le stime effettuate. E ora è colta dal terrore, temendo che le protesi al lato B esploderanno nel momento di sedersi.

Chirurgia estrema: il pentimento della ragazza

La ragazza ha speso 15mila sterline per rifarsi i glutei ed i risultati l’hanno resa tutto fuorché felice. Oggi soffre di un grave disturbo da stress post-traumatico. Invece di spazzare via eventuali incertezze, si sente decisamente peggio rispetto a prima, quando guardava le star presenti sui social.

Lo dice lei stessa, ammettendo di aver affrontato i complessi sul suo aspetto attraverso molte operazioni, tanto ingenua – continua – da credere a tutto quello che vedeva, non prendendo in considerazione i pericoli.