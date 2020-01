Ragazza tocca il pacco ai passanti: lei è molto attraente [VIDEO]

Ragazza tocca il pacco ai passanti: una bella giovane chiede agli uomini incontrati di poter toccar loro le parti intime. Molti esitano, ma alla fine è un successo (ed è per una buona causa!)

“Buongiorno, sono un’infermiera: posso infilarle la mano là sotto? È per una ricerca…”. Magari il dialogo non sarà andato così, però rende abbastanza bene l’idea della ragazza protagonista, che tocca il pacco ai passanti. La richiesta, come converrete, esula dall’ordinario. Eppure, qualcuno ha accettato, del resto dietro c’è un’ottima ragione, ma non intendiamo rovinarvi la sorpresa.

Ragazza tocca il pacco a sconosciuti. Già, avete capito proprio bene, una bella giovane ha toccato le parti intime delle persone che incontrava lungo la strada. No, non fatevi strade idee, non è una nuova tecnica di rimorchio, bensì una singolare iniziativa a scopo di bene.

La palpatina va infatti ricondotta al test dei testicoli, assai discusso oggi, sulla quale grava ancora però una certa reticenza. In un certo senso la ragazza che tocca il pacco è una paladina!

Meglio prevenire che curare

La lotta al male parte sempre dalla consapevolezza, ovvero occorre informare per promuovere e diffondere corrette metodologie preventive della salute andrologica, contrastando così la patologia. In numerosi casi non si rileva la presenza di fattori di rischio noti, perciò risulta complicato riconoscerne i sintomi in anticipo.

Tuttavia, il cancro può essere diagnosticato in una fase iniziale. È consigliabile quindi eseguire regolari autopalpazioni con grande attenzione a qualsiasi cambiamento di testicoli e scroto.

Ragazza tocca il pacco: successo su tutta la linea

In questo singolare episodio la ragazza tocca le parti intime agli uomini per verificarne le buone condizioni di salute. Un piccolo dettaglio lo abbiamo finora (volutamente) ignorato: in realtà la ‘palpatrice’ è semplicemente un’attraente fanciulla, che si è improvvisata infermiera chiedendo ai passanti di sesso maschile di sostenere tale test.

In cosa consiste precisamente? La ragazza deve toccare i testicoli, in modo da accertarne… lo stato. Alcuni sono un po’ esitanti in principio, comprensibilmente spaesati. Eppure, tanti ‘aderiscono’ alla singolare iniziativa. Il video qui sotto mostrato ha un fine nobile, la raccolta fondi per un’ottima causa.