Oroscopo Paolo Fox del 1° gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° gennaio annuncia novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Situazione astrologica un po’ confusa per i nativi dell’Ariete e del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 1° gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Vi trovate in una situazione astrologica un po’ confusa. I primi due mesi dell’anno saranno un po’ faticosi. Infatti, dovrete cercare di risolvere problemi rimasti in sospeso, si consiglia di risolverli da giovedì.

Toro – Questa prima parte dell’anno inaugura un periodo di grandi progetti e buone prospettive. Nel fine settimana sarà possibile vincere una sfida. In questo momento potrebbe essere in atto una disputa in amore: avete vedute diverse dal partner. Questo 2020 dovete prendere una decisione definitiva.

Gemelli – Inizio dell’anno impegnativo ma mancano le certezze. Vi tocca ricostruire ciò che è andato bene negli ultimi tempi. Alcuni di voi ritrovano fiducia in amore. Anche se siete brillanti e comunicativi, avrete qualche dubbio sul vostro futuro e sulle scelte da fare in questo periodo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questo nuovo anno avrete voglia di chiudere tutte le situazioni inutili, ecco perché da parte vostra c’è una voglia di rivalsa molto forte. L’inizio dell’anno, però, porta un po’ di confusione. Incertezze nel lavoro: non sapete bene se le persone che vi sono vicino possono proteggervi, darvi qualcosa oppure no. Tenete sotto controllo le questioni di lavoro.

Leone – L’anno si apre con qualche incertezza e alcune questioni d’amore da risolvere. Ovviamente non tutte le coppie sono in crisi ma ci sono quelli che sono attaccati ai soldi, gli altre, invece, si trovano in una situazione di stallo. Se ci sono problemi in casa o l’atteggiamento di una persona non vi è chiaro, cercate di chiarire tutto entro venerdì.

Vergine – Questa Luna opposta potrebbe provocare un po’ di stanchezza, anche perché a Capodanno avete fatto le ore piccole. Fatto sta che non avete voglia di affrontare discussioni. Se proprio dovete discutere di alcuni progetti d’amore, rimandate le discussioni a domenica.

Previsioni di mercoledì 1° gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – State attraversando una fase poco chiara e la Luna in opposizione porta dubbi sul vostro futuro. Di solito, quando avete dei dubbi preferite rimandare una decisione piuttosto che prenderla subito. Nel lavoro e nelle relazioni dovete fare una grossa pulizia e fare dei tagli, solo così potete rinascere.

Scorpione – In questa prima giornata del 2020 avete voglia di affrontare le cose subito. Dal punto id vista fisico ci sono stati dei momenti difficili soprattutto nella scorsa estate. In ogni modo qualsiasi cosa vogliate fare fatela serenamente. In amore fate attenzione alle incomprensioni. Soprattutto se ci sono di mezzo i familiari, i rapporti coi parenti vanno vissuti con cautela.

Sagittario – Solitamente siete ottimisti oppure cercate di prendere la vita per quello che offre. Marte nel vostro segno vi porta fortuna e questo favorisce una piccola rivoluzione nella vostra vita, che può coinvolgere anche l’amore. Saturno sarà positivo per chi vuole trovare l’amore giusto.

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se avete Mercurio, Giove, Saturno e Sole dalla vostra parte, avete mille pensieri e tante preoccupazioni che non potete risolvere subito. Domenica potrebbe essere molto importante per i sentimenti, anche perché volete mettere dei punti fermi nella vostra vita e non fare più rinunce.

Acquario – È molto importante per voi sentirvi liberi perché quando lo siete, siete più creativi. Avete tante cose da fare, programmare e questi giorni riescono a regalarvi una grande forza. Questo 2020 potrebbe essere l’anno della grande chiusura ma anche della grande apertura verso nuovi orizzonti.

Pesci – Avete bisogno di forza, coraggio e maggiori prospettive. Chi ha un’attività in proprio potrebbe aver già ricevuto una conferma. Buone novità a fine gennaio e l’amore potrebbe tornare a essere vincente nella vostra vita. Con le persone dello Scorpione, del Leone e Capricorno potrebbero nascere delle dispute per vari motivi.