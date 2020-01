‘Non ho più le forze per…’: Paolo Bonolis, la confessione prima di Avanti un altro!

Paolo Bonolis: da Avanti un altro!, il libro e i figli

Dopo mesi assoluto monopolio da parte di Gerry Scotti con i game show Caduta Libera versione Splash in estate, e ora Conto alla Rovescia, è giunto il momento di cedere il passo al collega Paolo Bonolis.

Infatti quest’ultimo insieme al caro amico Luca Laurenti, dal 7 gennaio 2020 saranno al timone della nuova stagione di Avanti un altro! Il marito di Sonia Bruganelli è pronto a buttarsi nel circo mediatico col mini-mondo dopo una lunga tournée letteraria.

In poche parole il conduttore romano ha presentato in giro per l’Italia il suo libro ‘Perché parlavo da solo’. Inoltre, in giro di poche settimane ha visto convolare a nozze i suoi due primogeniti che vivono in America, Stefano e Martina. A tal proposito, intervistato dal magazine Nuovo, il capitolino ha detto:

“Mi è più facile dedicarmi alla famiglia. Non ho più la forza dei vent’anni, ma ho dei bambini con cui devo fare il giovane”.

Il conduttore romano fa una confessione romantica sulla moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati da diverso tempo, quindi certe cose diventano come un’abitudine, ma non per i due artisti. Quest’ultimi oltre a condividere una storia d’amore con tanto di tre figli, lavorano sempre insieme. Lui davanti alle telecamere e lei dietro le quinte con SDL 2005, la casa di produzione che si occupa dei casting delle trasmissioni televisive del marito.

Qualche tempo fa il conduttore e la sua dolce metà sono costrette a trasferire uno dei loro figli in un’altra scuola per via di alcuni episodi di bullismo. Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Bonolis ha dichiarato:

“Noi due siamo sposati da tanto e io mi stupisco ancora quando lei dice di amarmi”.

Torna Avanti un altro!

Come accennato prima, dal 7 gennaio 2020 alle 18.45 su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova stagione di Avanti un altro!, Paolo Bonolis e Luca Laurenti insieme ad altre novità terranno compagnia fino a metà aprile con il loro divertente quiz tv. Poi a primavera inoltrata tornerà nuovamente Gerry Scotti col suo Caduta Libera.