Sharon Stone, bloccato l’account su Bumble una chat per incontri

Sharon Stone cerca su Bumble l’anima gemella ma la app la blocca pensando che si tratti di un profilo falso

Brutta vicenda per Sharon Stone, la splendida attrice che ha fatto girare la testa a molti uomini. Cosa è successo? Pare che l’attrice, in cerca dell’anima gemella, sia approdata sui siti online per trovarla.

Per rendere più facile la ricerca frequenta anche le app di incontri, tra cui Bumble. E’ stata proprio con questa app che le è accaduta una cosa del tutto poco piacevole. La app di incontri, infatti, ha bloccato il suo profilo dopo le segnalazioni degli altri utenti. Ma che era accaduto? Perché è stato bloccato l’account della Stone?

Pare che alcuni utenti fossero convinti che si trattasse di un profilo fake! Infatti, non credevano che potesse essere davvero la famosa attrice ad iscriversi al servizio, per cui hanno pensato di segnalare il profilo.

Sharon Stone riammessa prestissimo nella app Bumble

Una bella delusione per Sharon Stone, diva di Hollywood e star incontrastata di Basic Instinct. Per tutta risposta, ma ovviamente anche per sfogarsi, l’attrice ha deciso di raccontare la vicenda su Twitter.

Proprio sul social la Stone ha protestato per la chiusura del suo account su Bumble. Grazie alle sue lamentele ecco che le è stato dato nuovamente il benvenuto. A risponderle è stata direttamente Clare O’Connor, la direttrice editoriale dell’applicazione che le ha augurato di trovare presto l’amore. La protesta di Sharon ha dunque avuto il suo effetto, e così l’attrice è potuta rientrare nel sito d’incontri. Un blackout brevissimo per l’attrice, che è stata tempestivamente contattata dalla O’Connor.

La segnalazione degli utenti è stata presa in carico dalla compagnia perché di recente i servizi web come Bumble e altri siti di incontri sono stati controllati dalla U.S. Federal Trade Commission che ha sporto denuncia contro il proprietario di Tinder, Match Group Inc., per aver tratto gli utenti in inganno con messaggi inviati da account falsi per incentivarli ad effettuare l’iscrizione.

L’attrice diva di Hollywood è stata sposata due volte

Devono essere tempi duri per Sharon Stone riguardo l’amore, e l’attrice probabilmente non ha una persona accanto visto che è ricorsa ai siti di incontri. Eppure la sua bellezza e la sua sensualità hanno fatto impazzire tantissimi uomini.

Inoltre, la Stone è stata sposata due volte, prima con il produttore Michael Greenburg e in seguito con il giornalista Phil Bronstein. Nel 2004 ha divorziato da quest’ultimo marito e non si è più risposata.