Claudia Dorelfi, video scandalo dopo Il Collegio, lei nega tutto

Claudia Dorelfi sogna di fare l’influencer e nega l’esistenza di un video scandalo dopo Il Collegio

Continuano a far parlare i protagonisti della serie televisiva Il Collegio e fra loro anche la bella Claudia Dorelfi suscita molto interesse, ma attira anche critiche e polemiche. Gli utenti si sono scagliati contro di lei in seguito ad una voce che la voleva protagonista di un video scandalo.

Di cosa si tratta? Che cosa è il video scandalo di cui si sta parlando in questi giorni? La vicenda ha inizio quando Luca Cobelli, ex protagonista de Il Collegio, ha rivelato l’esistenza di un video in cui la Dorelfi era protagonista.

Nel video c’era una ragazza minorenne in atteggiamenti intimi con Cobelli, all’epoca dei fatti diciottenne. La ragazza però non è stata identificata con precisione, anche perché era ripresa di spalle.

Claudia Dorelfi smentisce e nega di essere la ragazza del video

Sempre stando alle dichiarazioni di Cobelli il video è stato segnalato e la polizia postale lo ha rimosso. Il filmato è diventato quindi illegale e chi lo possiede commette un’infrazione grave. Il video è quindi scomparso ma la notizia si è diffusa rapidamente sul web.

Molti utenti hanno sospettato che la ragazza in questione potesse essere Claudia Dorelfi. La giovane però ad un fan che le ha chiesto se fosse ha risposto che non è lei. Inoltre, ha anche affermato di essere etero, spazzando via ogni dubbio sul suo orientamento sessuale.

La Dorelfi sogna di fare l’influencer

La bella e sensuale Dorelfi ha un sogno che vuole raggiungere, quello di fare l’influencer. La giovane è molto attiva su Instagram e ha al seguito ben 518mila followers. Oltre a condividere post e storie, non si tira indietro alle domande poste dai fans. Non ha nulla da nascondere e quindi risponde a tono e con sincerità.

Proprio mentre scambiava una conversazione con i fan ha risposto alle domande sulle sue preferenze sessuali, specificando di essere etero. L’ex collegiale non ha esitato a rispondere, sicura di dire la verità. La stessa cosa ha fatto riguardo al video scandalo, e ha smentito la sua presenza nel filmato.

La Dorelfi sembra abbastanza sincera e le sue risposte sono molto tempestive e categoriche, non lasciano spazio a dubbi. Ma gli utenti le crederanno? Pare proprio di sì, la giovane ha smentito le voci e ha rassicurato i suoi tantissimi fan che non c’è alcun video intimo che la riguardi.