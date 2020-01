Una Vita anticipazioni 7-10 gennaio: Inigo e Leonor ai ferri corti

Le anticipazioni di Una Vita riportano novità inaspettate e nuovi colpi di scena. L’appartamento degli Alvarez-Hermoso è ancora in quarantena, e Felipe e Lucia accettano l’ospitalità di Samuel.

Padre Telmo, non convinto della bontà del giovane Alday, porta avanti le indagini per scoprire le vere intenzioni del suo rivale in amore. Nel frattempo, Inigo cade nella trappola del gioco d’azzardo e Leonor teme il peggio per lui. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap iberica in programma su Canale 5 da martedì 7 a venerdì 10 gennaio.

Anticipazioni Una Vita: padre Telmo convoca Batan

Felipe e Lucia accettano l’ospitalità di Samuel, nonostante il parere contrario di padre Telmo. Furioso, il sacerdote convoca subito Batan per scoprire se lui intrattiene ancora rapporti d’affari con il giovane Alday. Batan risponde di non essere coinvolto nei loschi piani di Samuel ai danni della giovane Alvarado e della sua eredità. Il parroco, però, non è del tutto convinto delle sue parole.

Il sacerdote è sempre più deciso ad aiutare Lucia e a trovare la persona che vuole danneggiarla. Inigo, nel frattempo, assiste a un incontro di boxe e, preso dall’euforia, decide di scommettere sull’atleta vincente. Dall’appartamento degli Alvarez-Hermoso sembra non esserci nessuna anima viva. Nessuno ha notizie di Felipe e Lucia. Che cosa è successo a loro? Sono vivi?

Il comportamento di Inigo preoccupa Leonor

Le anticipazioni delle puntate italiane di Una Vita in programma fino a venerdì 10 gennaio annunciano notizie preoccupanti. Gli abitanti di Acacias sono preoccupati per le sorti di Lucia e Felipe. L’abitazione degli Alvarez-Hermoso è ancora in quarantena e nessuno di loro vuole entrare per verificare la situazione. Inigo è al settimo cielo per aver vinto una bella somma, puntando su un incontro di pugilato.

Convinto di essere baciato dalla fortuna, Inigo decide di assistere agli altri incontri di boxe e scommettere sull’atleta favorito. Leonor, notando qualcosa di diverso in Inigo, inizia a preoccuparsi e a indagare sul suo strano comportamento. Questa passione per il gioco d’azzardo inizia ad avere brutte conseguenze sul rapporto che c’è tra Inigo e Leonor.