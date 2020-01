Ascolti tv 31 dicembre: Amadeus batte Federica Panicucci, ma Canale 5 sfiora il 20%. Il messaggio dei Mattarella fa volare Rai Uno

Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 31 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana.

Su Canale 5 andava in onda Capodanno in musica con Federica Panicucci. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso L’anno che verrà con Amadeus. Occhio anche agli ascolti del preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di martedì 31 dicembre 2019

Su Rai 1 L’Anno che Verrà ha conquistato 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share dalle 20.53 alle 24.56, e 2.840.000 spettatori (31.8%) dalle 24.59 alle 25.59. Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.47 alle 25.59, ha raccolto davanti al video 2.777.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Rai 2 Gli Aristogatti ha interessato 1.157.000 spettatori pari al 6.9% di share. Italia 1 Ghostbusters – Acchiappafantasmi, in onda dalle 22.08 alle 24.18, ha catturato l’attenzione di 770.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.418.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%.

Rete 4 Harvey totalizza un a.m. di 201.000 spettatori con l’1.2% di share. La7 Un Povero ricco ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.2%. TV8 il Cirque du Soleil ha segnato il 2% con 323.000 spettatori mentre sul Nove Earthflight – Sorvolando il Pianeta ha catturato l’attenzione di 174.000 spettatori (1.1%).

Gli ascolti dell’access prime time di martedì 31 dicembre 2019

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato ascoltato da 4.905.000 spettatori (28.8%) su Rai 1, da 560.000 (3.3%) Rai 2, da 834.000 (4.9%) Rai 3, da 514.000 (3%) su Rete 4, da 2.514.000 (14.8%) Canale 5. Rete 4 Stasera Italia ha radunato 823.000 individui all’ascolto (4.9%) e TV8 Guess my Age piace a 435.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 260.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.143.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.385.000 spettatori (25.6%). Invece su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.538.000 spettatori con il 14.9% di share (presentazione 1.819.000 con l’11.6% di share). Il conduttore romano Flavio Insinna chiude l’anno con l’ennesima vittoria sul collega pavese Gerry Scotti.