‘E’ superdotato, complimenti…’: Matteo Viviani de Le Iene mostra le parti basse su IG: la foto bollente scatena il web

Matteo Viviani volto amato de Le Iene Show

Uno dei volti di punta sia come inviato che come conduttore de Le Iene Show è Matteo Viviani. Quest’ultimo, inoltre, era uno dei migliori amici di Nadia Toffa, la 40enne bresciana che lo scorso 13 agosto è venuta a mancare a causa di un tumore cerebrale.

Ciò In molti, però, non sono a conoscenza che oltre ad essere un giornalista, Viviani è anche un bravo scrittore. Infatti qualche hanno fa ha scritto il libro ‘La crisalide nel fango’. Di recente l’uomo ha lasciato di sasso il suoi seguaci condividendo una foto abbastanza particolare su IG. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La iena in vacanza in Russia con la famiglia

Matteo Viviani ha deciso di trascorre le feste natalizie nella lontana e glaciale Russia. Ovviamente al suo fianco c’è la moglie Ludmilla e i suoi figli. La famiglia al completo si gode di momenti di relax in attesa di ritornare nella solita routine in Italia.

Ovviamente la iena ha documentato il tutto attraverso delle foto e clip poi postate sui social network. In uno degli ultimi scatti condivisi, il giornalista si è fatto vedere in compagnia alla consorte tra i boschi russi.

L’uomo appare steso sulle foglie secche quasi a prendere le sembianze di un angelo, ma la ripresa dall’alto mette in evidenza un particolare inatteso. I suoi follower, infatti, hanno notato una protuberanza nelle parti basse. Qualcosa che ha letteralmente mandato in visibilio coloro che lo seguono su Instagram.

Matteo Viviani e i commenti bollenti sulle sue parti basse

Come accennato prima, la iena Matteo Viviani ha del tutto lasciato di sasso i suoi seguaci per via del suo ultimo post postato su IG. Lo scatto in questione ha ricevuto immediatamente tantissimi likes e commenti, che in modo scherzoso mettono in evidenza il dettaglio intimo notato dal popolo del web. Infatti alcuni di loro sotto la foto hanno scritto:

“AH PERÒ! CHE PACCO IN VISTA”; “NOTO SOLO ORA (PRIMA LA MIA ATTENZIONE È ANDATA ALTROVE) LA MAGLIETTA: COFFEESHOP AMSTERDAM. OLTRE AL PISELLONE, PURE IL CANNONE”; “MA è SUPERDOTATO?”.

Ecco il post: