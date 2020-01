‘Sul baratro dell’esaurimento, Paolo Bonolis mi ha salvato…’: Luca Laurenti parla del suo dramma

Luca Laurenti parla del suo esaurimento e dell’aiuto ricevuto da Paolo Bonolis

Da circa un anno Luca Laurenti è sparito dal piccolo schermo, tranne qualche piccola comparsata con delle televendite. Per fortuna il suo ‘esilio’ dalla televisione sta per terminare, infatti tra pochi giorni si unirà nuovamente con Paolo Bonolis.

Con quest’ultimo, infatti, formano una delle coppie televisive più longeve ed apprezzate del tv italiana. In attesa di vederlo nuovamente ad Avanti un altro!, il Maestro ha rilasciato una lunga intervista per il noto magazine Nuovo Tv. Il cantante ha parlato degli anni prima che conoscesse il conduttore romano facendo una confessione choc:

“Mi sentivo spaesato e triste, abitato da solo a Milano in un albergo. Ho sfiorato l’esaurimento nervoso e Paolo, intuendolo, mi ha salvato chiedendomi di vivere con lui”.

I due, infatti, per qualche tempo hanno convissuto insieme e da quel momento in poi Laurenti è riuscito a risalire la china.

La nuova stagione di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Dal 6 gennaio 2020 alle 18:45, al posto di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti, prenderà il via la nuova edizione di Avanti un altro!. Paolo Bonolis e Luca Laurenti daranno la possibilità, anche se in modo inusuale e scherzoso per un quiz, di far vincere dei soldi ai concorrenti. Sempre sul periodico diretto da Riccardo Signoretti sono contenute delle dichiarazioni fatte dal marito di Sonia Bruganelli:

“Io e Luca Laurenti siamo diversi, ma come io so di poter contare su di lui, lui sa di poter contare su di me”.

Le novità sul game show Avanti un altro!

Nel game del preserale di Canale 5 ci sarà di nuovo il mini-mondo con qualche new entry, come star del web Follettina Creation, e qualche addio. A quanto pare, stando ad alcune voci di corridoio ad Avanti un altro! i telespettatori avranno modi di vedere una nuova Bonas. Per il resto non ci rimane che aspettare la messa in onda.