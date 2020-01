‘Con te sono cresciuto…’: Eros Ramazzotti, il lutto difficile da dimenticare, lo straziante messaggio su IG [FOTO]

Eros Ramazzotti ricorda il suo caro amico morto un anno fa

Gli ultimi mesi sono stati abbastanza movimentati per Eros Ramazzotti. Infatti, dopo l’operazione alle corde vocali, il noto cantante è finito al centro del gossip per la sua clamorosa separazione dalla moglie Monica Pellegrinelli. Nonostante per il momento si trova in vacanza nei Paesi caldi con la figlia Aurora e il genero Goffredo Cerza, l’artista romano ha ricordato un suo caro amico che è venuto a mancare esattamente un anno fa.

Il ricorso su Instagram per Adelio Cogliati

Per Eros Ramazzotti non è stato solo un valido collaboratore, ma anche un grandissimo amico per l’artista capitolino ed ex marito della Hunziker e della Pellegrinelli. Stiamo parlando di Adelio Cogliati, noto paroliere, il quale è stato autori di molte delle canzoni del padre di Aurora, come ad esempi: Adesso Tu e Se bastasse una vera canzone e L’Aurora.

Eros e Adelio erano legati da una lunga amicizia che si è spezzata dodici mesi fa a seguito della sua prematura morte. E proprio nel giorno del primo anniversario della sua dipartita, il noto cantante capitolino l’ha voluto ricordare su Instagram attraverso uno straziante messaggio che ha commosso tutti coloro che lo seguono sui social network.

Le parole di Eros Ramattotti per il paroliere ed amico Adelio Cogliati

Esattamente un anno fa Eros Ramazzotti salutava in questo modo il suo caro amico Adelio Cogliati. Attraverso un commovente post sul suo account Twitter, ringraziandolo di averli scritto quelle meravigliose canzoni, ed oltre alla collaborazione lavorativa tra loro c’era un rapporto quasi fraterno:

“CIAO ADELIO, SEI STATO FONDAMENTALE PER ME PERCHÉ CON TE SONO CRESCIUTO UMANAMENTE”.

Inoltre l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli ha aggiunto anche:

“NON SEI STATO SOLO IL “PAROLIERE” DI QUASI TUTTE LE NOSTRE CANZONI MA SOPRATTUTTO UN FRATELLO MAGGIORE. TI VORRÒ SEMPRE BENE. ACCOMPAGNAMI ANCORA DA LASSÙ”.

A ben 12 mesi di distanza, il noto cantante capitolino lo ha ricordato nuovamente postando una foto che raffigura Adelio Cogliati accompagnato dal seguente messaggio:

“SEMPRE NEL MIO CUORE”.

Ecco il post in questione: