Il Segreto anticipazioni 7-10 gennaio: Antolina muore

Le anticipazioni de Il Segreto sono ricche di suspense e di pathos. Vendetta, intrighi, morte sono alcuni ingredienti presenti nelle puntate della popolare soap iberica in programma su Canale 5 da martedì 7 a venerdì 10 gennaio.

Raimundo parte per la capitale, mentre donna Francisca porta avanti la sua vendetta. Prudencio scopre la verità su Machena e Lola. Antolina esce di scena.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo lascia Puente Viejo

Donna Francisca è sempre più intenzionata a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Severo e Carmelo. Raimundo tenta in tutti i modi di farle cambiare idea, ma la donna non rinuncerà a fargliela pagare cara. Antolina riesce a convincere Isaac a ospitarla a casa sua. Il suo piano sembra funzionare, visto che la giovane Laguna non sembra rendersi conto della situazione in cui si è cacciata.

Durante una chiacchierata con Paco, Prudencio scopre che Machena gli ha raccontato bugie e che, in realtà, lavora al servizio di donna Francisca. Nel frattempo, Raimundo deve sbrigare alcune faccende importanti in un’altra città ma il pensiero di lasciare il paese, sia pure per pochi giorni, lo preoccupa.

L’uomo teme che la signora Montenegro faccia sciocchezze in sua assenza. Onesimo perde la testa per Brunilda, una giovane ragazza appena arrivata a Puente Viejo. Antolina, nel frattempo, perde la vita.

Prudencio affronta Lola

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in programma fino a venerdì 10 gennaio annunciano la partenza di Raimundo. Quest’ultimo, prima di partire per la capitale, raccomanda Mauricio di aspettarlo prima di eseguire gli ordini della Montenegro nei confronti di Severo e Carmelo. Il signor Godoy lo rassicura: farà di tutto per tenere a freno donna Francisca.

Nel frattempo, Fernando sembra essere molto preoccupato per le condizioni di Maria. Il figlio del defunto Olmo Mesia propone alla sua amata di assumere un’infermiera-badante ma Maria cestina la sua proposta.

Prudencio, dopo aver scoperto che Lola è stata alla villa, l’affronta e chiede spiegazioni sul suo rapporto con donna Francisca. Nel vederla confusa e smarrita, Prudencio inizia ad avere qualche dubbio. Intanto, Dolores e Gracia litigano per il battesimo della piccola Belen.