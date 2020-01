Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata nervosa, invece, per le persone del Toro sarà rivoluzionaria. Nel dettaglio, le previsioni astrali per questa giornata di giovedì.

Paolo Fox oroscopo 2 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Vi sentite nervosi e fuori gioco per colpa dell’umore del momento. C’è un po’ di rallentamento nelle compravendite e sul lato economico. Spesso vorreste abbandonare un lavoro ma al momento non è possibile. In ogni modo, con la Luna nel segno avete un po’ di vigore in più.

Toro – Spesso la vita è altalenante, a volte sentite il bisogno di non cambiare le cose che possedete e altre volte avete voglia di rivoluzionare tutto. Questo 2020 sembra proprio l’anno della rivoluzione. Molti di voi possono cambiare città o andare all’estero, mentre chi ha superato i 30-40 anni vuole più stabilità, sia nella propria vita che in amore.

Gemelli – Anche se avete pensieri nella testa, dovete essere sempre positivi. Il vostro è un segno che ha voglia di emergere, di esprimere e di fare sempre cose importanti. Se una persona vi interessa, fate valere i vostri diritti d’amore entro il fine settimana.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – State cercando di ritrovare equilibrio e tranquillità, però, siete circondati da persone che rovinano i vostri sogni. Ecco perché siete continuamente alla ricerca di punti di riferimento ma al momento sembra che non ce ne siano. Persino in amore possono nascere delle incomprensioni.

Leone – Probabilmente in questo periodo avete una grande voglia di buttare via tutto ciò che non vi soddisfa. Non vi accontentate delle cose a metà: o amate le persone che avete attorno oppure preferite allontanarle. In questo periodo dovete fare anche delle scelte lavorative entro la primavera. Alcuni percorsi potrebbero interrompersi com’è già successo a inizio dicembre 2019.

Vergine – Domenica sarà una giornata di grande riferimento, potrete finalmente riscattarvi da un passato difficile oppure ricevere un grande premio. Per esempio, coloro che hanno ricevuto un premio o vogliono portare avanti un progetto saranno più fortunati. I più giovani possono completare un corso di studi.

Previsioni di giovedì 2 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo nuovo anno inizia in maniera molto importate ma molto confusa. Avere Venere positiva significa che al momento i riferimenti familiari e affettivi sono molto importanti per il vostro futuro. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di fare le cose con calma.

Scorpione – Le prossime due giornate saranno interessanti, anche se di mattina sarete un po’ affaticati. La seconda parte di gennaio sarà intrigante e già da venerdì Marte non sarà più in opposizione. Non mancano le tensioni nel campo lavorativo e forse ci sarà l’esigenza di fare chiarimenti. Fate attenzione.

Sagittario – Con la Luna favorevole vivrete le prossime due giornate sereni. Non ci saranno limiti alla voglia di fare e di agire. L’amore porterà emozioni molto interessanti con i nativi dell’Ariete e dell’Acquario. Potete costruire qualcosa di importante.

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa parte centrale della settimana c’è un po’ di tensione. Anche se siete stanchi e non vi sentite perfettamente in forma, sarà facile capire e risolvere un problema. Il weekend porterà sviluppi in amore.

Acquario – Da venerdì sarete finalmente liberi di dire e fare quello che desiderate. Marte non sarà più contrario, difficilmente desiderate sposarvi ma in questo 2020 anche quelli più rivoluzionari faranno delle scelte conservatrici. Insomma, si può affermare che quest’anno molti di voi metteranno la testa a posto e cercheranno stabilità.

Pesci – In questa giornata avete bisogno di guardare il futuro con interesse. Se a novembre c’è stato un distacco nella coppia, potreste sentire di nuovo un po’ di nervosismo. A distanza di qualche mese potreste ritrovare ancora dei disagi. Nell’ambito lavorativo molte cose sono poco chiare.