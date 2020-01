Al Bano e Romina sorprendono con un bacio appassionato: la FOTO amarcord manda in delirio i fan. Loredana Lecciso sconvolta

Al Bano e Romina Power continuano a far sognare i propri fan che desiderano da anni un loro ritorno di fiamma. La loro storia d’amore ha emozionato per anni tantissimi fan e la loro speranza è tutta in una foto postata nel paragrafo seguente.

I due artisti sono una delle coppie più cercate sul web e ogni giorno in tanti seguono i loro sviluppi. Una nota fanpage appassionati di Al Bano e Romina ha postato una foto amarcord che ha emozionato tutti ottenendo una marea di like e commenti.

Al Bano e Romina avvinghiati l’uno a l’altro

Sono dunque davvero tanti i fan e gli appassionati che si emozionano ogni volta che vedono insieme Al Bano e Romina, l’uno accanto all’altra. Nel corso degli anni, considerando la loro storia d’amore, i loro figli e i loro concerti in ogni parte del mondo sono molti gli scatti e i video che li vedono al centro dell’attenzione.

A tal proposito il 31 Dicembre 2019 sulla fanpage ‘albanoerominaspower.fanpage’, una foto ha fatto sperare i numerosi fan di Al Bano e Romina. Nello scatto, la coppia è ritratta da giovane in un bacio appassionato, sulla riva del mare, avvinghiati l’uno a l’altra. (Continua dopo il post)

Cosa ne penserà Loredana Lecciso?

Ad oggi, nonostante la fine della loro storia e i vari problemi, Al Bano e Romina hanno un ottimo rapporto. Entrambi hanno deciso di mettere da parte i loro rancori e portare avanti i principi che li hanno legati per circa 20 anni: il rispetto. Vederli insieme sul palco fa sempre uno strano effetto e non solo per la loro bravura.

Come ogni anno, anche per la fine del 2019, l’artista pugliese ha lasciato a casa Loredana Lecciso, la sua ex compagna, per volare proprio da Romina. Allo stesso tempo, la fanpage a loro dedicata e curata da loro, ha postato quell’immagine. Di sicuro lo scatto amarcord non avrà fatto piacere a Loredana che secondo alcune voci di corridoio pare non voglia mollare in nessun modo il MAESTRO.