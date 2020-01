Oroscopo Branko del 2 gennaio: previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 2 gennaio annuncia novità succose per i 12 segni zodiacali. Per i nativi del Cancro sarà una giornata stancante e nervosa, invece, per le persone del Capricorno sarà stressante e molto impegnativa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di giovedì.

Branko oroscopo 2 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa giornata parte bene grazie alla Luna nel segno che domani notte diventa primo quarto, grandiosa per l’amore. Siete in vacanza, ecco perché dovete evitare argomenti che riguardano la sfera professionale ma ogni tanto controllate cosa fanno.

Toro – Ancora qualche piccolo sforzo per sconfiggere l’insoddisfazione esagerata che provoca Venere in Acquario. Entro l’Epifania, la Luna entrerà nel segno e vi porterà tanta fortuna. Domani Marte va in Sagittario e ritroverete la voglia di viaggiare.

Gemelli – Il transito di Marte in Sagittario influenza matrimonio e collaborazioni professionali. Tagliate corto, fate nuove conoscenze e regalatevi notti passionali al limite del proibito.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Se sentite addosso il peso della stanchezza è perché nel vostro cielo c’è una Luna aggressiva in Ariete. L’astro lunare è nervosa pure per l’amore, matrimonio, collaborazioni. Per sconfiggere la malinconia, che gli inglesi chiamano Christmas Blues, basta prendersi cura di voi stessi, camminare all’aperto, anche se fa freddo. Non dimenticate di pianificare il 2020.

Leone – In questa giornata potreste ottenere un successo professionale oppure potreste fare un incontro molto importante per la vostra carriera. Anche se avete stelle faticose nel vostro cielo, niente vi spaventa. La passione torna protagonista grazie a Luna in Marte.

Vergine – Avete bisogno di riposarvi ancora, Capodanno vi ha sfinito. Dovete recuperare energia, poiché vi servirà questo mese nel lavoro e in famiglia. Domani mattina Marte entra in Sagittario e tocca la salute, i rapporti stretti.

Previsioni di giovedì 2 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Domani mattina, Marte vi darà la forza necessaria per rispondere alle provocazioni nel lavoro ma in questa giornata cercate di rilassarvi. Luna inizia a cambiare in Ariete, dal Capricorno arrivano inviti alla cautela, Saturno mette l’accento sulle persone anziane. L’amore splende grazie a Venere.

Scorpione – Grandi novità nel campo lavorativo, professionale e degli affari. Luna in Ariete vi spinge a osare di più, anche con un po’ d’incoscienza. Venere vuole sapere se avete buttato via qualche vecchio oggetto.

Sagittario – Siete felici, non ubriachi. Nel campo pratico ci sono quattro pianeti che vi appoggiano anche sotto il profilo economico. Venere protegge i rapporti affettivi, famiglia e amicizie. La passione fisica aumenta dalla prossima notte con Marte nel segno e Luna primo quarto in Ariete.

L’oroscopo di Branko del 2 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Saturno vi appoggia e tocca punti importanti della vostra vita, ma vi costringe a troncare rapporti e collaborazioni che non corrispondono alle nuove esigenze. Si tratta di una scelta decisa per il bene del vostro futuro. Questa giornata è stressante e molto impegnativa per la famiglia a causa della Luna che cambia in Ariete. mangiate con moderazione. Emicranie in vista.

Acquario – Venere danza sul vostro cuore, Marte sente il calore del Sagittario e la Luna diventerà primo quarto in Ariete. Insieme creano l’atmosfera giusta per una nuova storia d’amore. In questa giornata evitate di pensare al guadagno, divertitevi.

Pesci – Se qualcuno vuole farvi la guerra, rispondete a tono, avete i pianeti che vi proteggono. Mercurio in Giove rende piacevole il dialogo in amore, ma sfruttate questo momento per il business, banca, immobili, società, ricerca.