‘Si è sposata a sorpresa…’: da Maria De Filippi al matrimonio, l’annuncio dell’ ex tronista di Uomini e Donne [FOTO]

Anna Munafò si è sposata col fidanzato Giuseppe

Ebbene sì, Anna Munafò ha spiazzato tutti i suoi fan perché è convolata a nozze. Per chi non la ricorda quest’ultima ha partecipato al dating show Uomini e Donne con il ruolo di tronista. Il suo Trono è stato un dei più belli della storia del programma condotto da Maria De Filippi, un livello superiore a quelli che stiamo vedendo in onda da qualche anno a questa parte.

La ragazza si è allontanata dal mondo dello spettacolo, tuttavia continua a rimanere a contatto con i propri follower attraverso il suo account Instagram. E proprio sul social network la giovane ha annunciato di aver sposato il suo Giuseppe. (Continua dopo la foto)

L’inaspettato annuncio sul suo account Instagram

Il matrimonio di Anna Munafò è arrivato come un fulmine a ciel sereno, infatti nessuno si aspettava che la tronista avesse compiuto questo passo. A rivelarlo, anche se non in modo diretto, è stata lei stessa attraverso una foto che la ritrae sorridente al fianco di Giuseppe.

Al fianco di tale scatto condiviso su IG, ragazza ha scritto questo breve messaggio: “Buon principio a noi”. E se sulla Munafò si conosce quasi tutti, il contrario per la sua dolce metà. Infatti i due sono moto riservati e li è completamente estraneo al mondo della televisione.

Anna Munafò e il suo percorso in televisione

Mentre Anna Munafò anni fa ha partecipato prima al concorso di Miss Italia arrivando alla seconda posizione. Successivamente è diventata tronista di Uomini e Donne ed è stata corteggiata da Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi.

La ragazza all’epoca scelse quest’ultimo ma si sono separati dopo pochissimo tempo. Dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la ragazza ha avuto pochissime esperienze nel campo della televisione. Ora per fortuna ha ritrovato l’amore e le grandi emozioni con Giuseppe.