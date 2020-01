Gemma Galgani ha uno spasimante famoso: la dama di Uomini e Donne esce allo scoperto [FOTO]

Gemma Galgani dimentica Juan Luis Ciano

A quanto pare le feste natalizie hanno spazzato via Juan Luis Ciano dalla vita di Gemma Galgani. In attesa di vedere la nuova puntata del Trono over di Uomini e Donne prevista il 7 gennaio 2020, la dama torinese se è dedicata alle sue passioni.

Tra qualche giorno i telespettatori avranno la possibilità di vedere la piemontese congedare il cavaliere napoletano. Quest’ultimo, in pratica, arrivato al parterre senior per scommessa e successivamente ha fatto finta di corteggiare la piemontese solo per ottenere maggiore popolarità. A quel punto Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare il dating show di Canale 5.

La dama torinese ‘passa’ per il tenore Alberto Urso

Gemma Galgani ha trascorso il Santo Natale insieme alla sua cara amica ed ex dama del Trono over di U&D, Ida Platano. A testimoniarlo sono le numerose foto e clip che le due hanno condiviso sui loro account IG.

Ma la compagna di Riccardo Guarnieri non sembrerebbe l’unica a strappare alla torinese un sincero sorriso visto che, quest’ultima potrebbe avere uno spasimante segreto. Di chi si tratta? Qualche settimana fa la donna, attraverso i social, ha fatto una bellissima dedica ad Alberto Urso, vincitore di Amici 18.

In pratica la Galgani ha espresso la sua stima taggandolo più volte nelle sue Stories, ringraziandolo delle sue meravigliose interpretazioni canore. Più volte, infatti, Gems al parterre senior fa dei balli con i brani del giovane tenore messinese.

Gemma Galgani e le dediche per il vincitore di Amici 18

Qualche ora fa Gemma Galgani ha condiviso sulle Stories di IG, uno scatto in compagna di Alberto Urso. La dama torinese si è mostrata super sorridente abbracciata al tenore per fargli un in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale.

Infatti il vincitore di Amici 18 a febbraio parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Da sempre Gems non ha mai nascosto la sua simpatia per il cantante, seguendolo nel suo percorso al talent show di Maria De Filippi. Ecco la foto in questione: