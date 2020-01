‘Sei solo un guardone…’: Belen Rodriguez e Stefano De Martino perdono le staffe a Capodanno [FOTO]

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: Capodanno in love

Dopo il Santo Natale, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso insieme anche il Capodanno in Svizzera. Naturalmente con loro due era presente anche il loro figlioletto Santiago che spera di ricevere nel 2020 l’annuncio dell’arrivo di un possibile fratellino o sorellina.

Questo sarebbe la ciliegina sulla torta dopo che il ballerino napoletano e la soubrette argentina sono tornati insieme dopo la separazione. Nonostante il periodo di festa, i leoni da tastiera hanno continuato a prendere di mira la conduttrice di Tu si que vales criticandola sul suo account Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto ad una delle coppie più belle ed apprezzate della televisione.

La soubrette argentina finisce di nuovo nel mirino dei leoni da tastiera

Nello specifico, nel giorno di Capodanno Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto su Ig in cui abbraccia il suo adorato Stefano De Martino. Come sempre il post in questione ha ricevuto migliaia di likes e numerosi commenti. Tuttavia tra i complimenti sono apparsi anche delle feroci critiche nei confronti della coppia.

In poche parole degli utenti hanno fatto notare all’argentina che invece trascorrere momento di gioia in privato, lei pensa sempre condividerle sui social network. Ad ogni modo l’internauta in questione è sembrato piuttosto convinto nel commentare:

“Nemmeno a Capodanno riuscite a vivere la vostra intimità lontano dai socia? Mah”. (Continua dopo il post)

La risposta secca di Belen Rodriguez al detrattore

Di solito Belen Rodriguez sorvola a questi tipi di attacchi suo social network. Ma in questa occasione la soubrette argentina è apparsa indisposta dal commento dell’hater. Per questo motivo la compagna di Stefano De Martino ha risposto così:

“Vedo che manco tu, guardone”.

La replica, quella della modella, è piaciuta moltissimo ai follower che hanno lasciato migliaia di likes. In questo caso il detrattore se l’è cercata visto che Belen e il suo amato Stefano non stavano facendo nulla di male.