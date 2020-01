Grande Fratello Vip: svelato il nono concorrente, ecco il cast fino ad oggi

Aristide Malnati è un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco chi sono gli inquilini della Casa più spiata d’Italia rivelati fino ad oggi.

Grande Fratello Vip: un altro concorrente ufficiale è Aristide Malnati

La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha aspettato l’inizio del nuovo anno per annunciare un altro concorrente ufficiale che tra pochi giorni varcherà la porta rossa della Casa di Cinecittà. Si tratta di Aristide Malnati che, nel video del post di Instagram, ha detto che ha passato gran parte della sua vita nelle piramidi egiziane e decifrare papiri trovati accanto alle mummie.

Tuttavia, “guarda com’è strana la vita”, ora è un concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Alcuni commenti sotto il post non sono stati molto carini. Alcuni utenti si sono lasciati andare a sorrisi beffardi e a chiedersi se Aristide sia davvero un vip. Forse non tutti sanno che lui ha frequentato il liceo con Alfonso Signorini e che ora è un giornalista e papirologo di fama internazionale. Ha già affrontato un reality nel 2016, l’Isola dei Famosi.

Il resto del cast

Fino ad oggi, ad una settimana dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la pagina ufficiale del programma ha deciso di fare nove nomi: oltre ad Aristide Malnati, appena svelato, ci saranno sicuramente Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto.

Manca ancora qualcuno all’appello e sul web si continua a vociferare di Paolo Ciavarro, Barbara Alberti, Fabio Testi, una partecipazione a tempo di Loredana Lecciso. Inoltre, manca ancora qualche nome di Uomini e Donne. Ricordiamo che l’ex corteggiatore e tronista Lorenzo Riccardi aveva detto di essere uno dei possibili candidati e correvano indiscrezioni anche su Ivan Gonzalez e Andrea Dal Corso.

Quello che è certo è che Alfonso Signorini, promosso a conduttore del reality, avrà al suo fianco in tutte le puntate due opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo. C’è grande attesa e curiosità su come andrà la loro partecipazione nel ruolo inedito di opinionisti di un reality come il Grande Fratello Vip.