Uomini e Donne: Giulio Raselli avvistato con un’altra donna, lei svela tutto (FOTO)

In questi giorni, il tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli non sta passando certamente inosservato. Il ragazzo, infatti, ha generato molto sgomento a causa della serata, a cui ha presenziato in qualità di ospite, in occasione di capodanno. Per regolamento, i tronisti non possono prendere parte a questo genere di attività nel corso della loro permanenza nel programma.

A fomentare ulteriormente i rumors, però, ci hanno pensato delle foto trapelate in queste ore che riprendono Giulio in compagnia di un’altra donna. I due sembrano davvero molto complici, sta di fatto che sono abbracciati. Ad ogni modo, la ragazza in questione si è fatta avanti ed ha spiegato tutti.

Giulio Raselli e la foto con una donna

Come tutti i fan di Uomini e Donne sanno già, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Giulio Raselli ha annunciato di essere pronto alla scelta. Pertanto, nelle prossime riprese conosceremo chi avrà la meglio tra Giovanna e Giulia.

Stando a quanto emerso sui social, però, pare che la D’Urso abbia avuto la meglio rispetto alla sua rivale. Uno dei suoi ultimi post, infatti, sembra essere proprio una dedica al buon Raselli.

Ad ogni modo, se le cose stessero davvero così, la ragazza potrebbe essere già stata “tradita” dal suo nuovo compagno. In occasione della serata dell’ultimo dell’anno, infatti, Giulio è stato avvistato in dolce compagnia. Sul web, infatti, sono circolate delle foto nelle quali il ragazzo è abbracciato ad un’altra donna. A farsi portavoce di tale scoop è stata l’influencer Deianira Marzano che, senza esitare minimamente, ha pubblicato sul suo profilo lo scatto incriminato.

Parla la donna del mistero

Dopo un po’ di tempo, però, la ragazza in questione ha contattato personalmente Deianira allo scopo di chiarire la situazione. Dalla conversazione è emerso che la giovane sia semplicemente una fan di Giulio Raselli e che a scattare la foto con il tronista di Uomini e Donne sia stato proprio il suo fidanzato.

Qualora questa versione dei fatti fosse verificata, dunque, le accuse contro Giulio verrebbero meno, tutte tranne una. I tronisti, infatti, finché ricoprono questo ruolo nel programma non possono prendere parte a serate di alcun genere, pertanto, le ipotesi sono due:

La prima è che Raselli abbia violato il regolamento della trasmissione di Maria De Filippi;

La seconda è che la scelta sia già avvenuta senza che alcuna anticipazione trapelasse.