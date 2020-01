Uomini e Donne: è polemica su Giulio Raselli, pizzicato con una ragazza in discoteca, ma lei interviene

Non c’è pace per Giulio Raselli, ancora polemiche sul suo conto pochi giorni prima della scelta. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: Giulio a breve farà la sua scelta

Giulio Raselli ha iniziato il su percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Lei, però, ha scelto il suo rivale, Manuel Galiano (storia finita dopo appena due settimane) e Giulio ha deciso di partecipare prima a Temptation Island come tentatore e poi di accettare il trono. Da tronista, tuttavia, ha ricevuto davvero molte critiche. Pochi giorni prima dell’inizio delle registrazioni il suo comportamento con le ragazze a Formentera ha fatto molto discutere, mentre anche in studio è stato criticato per come tratta le sue corteggiatrici.

Nonostante tutto, Giulio è andato avanti nel suo percorso e nell’ultima registrazione del trono classico ha annunciato che è pronto a fare la sua scelta. Nella prossima registrazione, quindi, Giulio sceglierà tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

Ma le polemiche non si sono placate. Deianira Marzano ha diffuso una foto in cui il tronista è abbracciato ad una ragazza in una discoteca e la blogger ha sollevato la questione: ma è normale che a pochi giorni dalla scelta Giulio si diverta in discoteca con altre ragazze?

Giulio beccato con una ragazza in discoteca

Deianira Marzano non ha mai nutrito molta simpatia nei confronti di Giulio Raselli. Recentemente ha mostrato le foto in cui lui si abbracciava con una ragazza bionda e ha iniziato a fare una serie di video su Instagram dicendo che non è da regolamento che lui si conceda serate. Inoltre, non era opportuno che avesse quell’atteggiamento con una ragazza se era vero che era pronto alla scelta. (Continua dopo la foto)

La ragazza delle foto interviene

Il polverone innescato da Deianira Marzano ha dato i suoi frutti. La ragazza della foto ha scritto alla blogger e ha raccontato come sono andate davvero le cose quella sera. Pare che lei sia andata in quel locale, dove Giulio era ospite, per una foto, essendo una fan, e che la foto sia stata anche scattata dal suo fidanzato. (Continua dopo la foto)

Insomma, come mai Giulio fa delle serate quando la redazione di Uomini e Donne non è d’accordo? Forse, vista l’imminente fine del suo percorso, gli autori avranno chiuso un occhio? Voi che cosa ne pensate?