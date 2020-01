Uomini e Donne trono over, spuntano fuori onda censurati: strani rumori e gravi offese

Lo scorso fine settimana sono state effettuate le registrazioni del trono classico e trono over di Uomini e Donne. Specie su questa seconda categoria, sono trapelate delle anticipazioni davvero molto interessanti suGemma e Juan Luis.

Ciò che, tuttavia, nelle ultime ore sta generando particolare sgomento riguarda dei contenuti che, quasi certamente, verranno censurati durante il processo di montaggio. Si tratta di eventi alquanto imbarazzanti che le talpine de Il Vicolo della news non hanno esitato a rivelare.

Gemma Galgani e la notte con Juan Luis

Il trono over di Uomini e Donne è già di per sé alquanto esilarante. Ad ogni modo, nel processo di montaggio, spesso, la redazione del programma è costretta ad effettuare dei tagli onde evitare di trasmettere dei contenuti decisamente troppo trash. Nella maggior parte dei casi, ad essere censurati sono gli interventi di Tina Cipollari o le pesanti liti che si verificano talvolta in studio.

Ad essere vittima di censura, però, questa volta pare sarà Gemma Galgani. La dama si è seduta come sempre al centro dello studio ed ha fatto il resoconto di quanto accaduto in questi giorni. Nel caso specifico si è soffermata sui tentativi di riavvicinamento del cavaliere proprio a ridosso della registrazione. Tuttavia, a creare particolare sgomento sono state delle rivelazioni alquanto intime in merito a quella famosa notte trascorsa in hotel.

Uomini e Donne censura pezzi al trono over

Gemma, infatti, senza peli sulla lingua ha deciso di raccontare tutta la verità in merito a quanto accaduto in quella occasione ed ha svelato che Juan Luis è stato molto male. In particolar modo, pare che il cavaliere napoletano sia stato attaccato da pesanti mal di pancia che lo hanno spinto ad andare molte volte in bagno. La Galgani ha svelato di aver sentito dei rumori alquanto strani al punto che anche i membri dell’hotel si sono preoccupati per la salute di Juan Luis.

Un altro avvenimento che, probabilmente, verrà censurato nella messa in onda del trono over di Uomini e Donne riguarda Tina e Barbara. Quest’ultima ha ricevuto la visita di due nuovi corteggiatori e la Cipollari non ha risparmiato battute alquanto pesanti sul loro poco gradevole aspetto fisico. Infine, anche quando la De Filippi ha esortato Tina a pesarci ne sono accadute di tutti i colori. L’opinionista, infatti, ha detto: