Uomini e Donne: dubbi sul trono di Carlo, ecco che cosa è successo

Il comportamento di due corteggiatrici di Carlo Pietropoli hanno destato qualche sospetto. Ecco che cosa hanno fatto.

Uomini e Donne: il trono di Carlo nel caos

Dalle ultime anticipazioni che stanno circolando in rete pare non ci siano buone notizie per Carlo Pietropoli. Il nuovo tronista nella penultima registrazione del trono classico ha dato di matto, permettete l’espressione.

Infatti, ad un certo punto ha iniziato ad inveire contro le sue corteggiatrici (in particolare Chiara e Bruna), a offenderle e a mandarle via dicendo che di loro non gliene “fregava un c***”. Non solo, ma poi ha iniziato a litigare pesantemente con Lorenzo Riccardi, ospite in studio che ha cercato di dirgli che stava sbagliando. Carlo si è alzato ed è andato vicino a Lorenzo, ma tra loro non è successo nulla.

Nella registrazione successiva Carlo ha chiesto scusa per come si è comportato e per come ha parlato alle sue corteggiatrici, ma non sembra che il suo trono stia andando molto bene. Il pubblico in studio e a casa sembra annoiato da quello che vede. Inoltre, in questi ultimi giorni è successa una cosa che sta destando molti dubbi.

Dubbi su due corteggiatrici di Carlo

Il sito Gossip e Tv ha segnalato che durante le feste due corteggiatrici di Carlo sono apparse più volte insieme sui social. Si tratta di Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli. Ma la loro amicizia dura da molto tempo. Infatti, anche nelle scorse settimane le due si sono scambiate commenti e like su Instagram. Ovviamente tutto questo appare molto strano e per una serie di motivi. Carlo non si è accorto di questo rapporto d’amicizia? Oppure lo sa e gli sta bene così?

Inevitabilmente, come ha segnalato anche il sito di gossip, in molti si stanno facendo delle domande. Ma come è possibile che Jessica e Chiara siano amiche e trascorrano le vacanze insieme se sono interessate allo stesso ragazzo? Per alcuni sono un bell’esempio di solidarietà femminile, mentre per altri è evidente che stiano partecipando a Uomini e Donne solamente per avere visibilità.

Carlo e Cecilia: è amore?

Nel frattempo sembra che ad avere la meglio tra le corteggiatrici di Carlo sia Cecilia. Quest’ultima sta provando a fare la corteggiatrice per la terza volta (le altre due volte sono state con Oscar Branzani e Luca Onestini). Tra loro c’è un’ottima intesa e complicità e nell’ultima registrazione si sono baciati.