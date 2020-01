Un posto al sole anticipazioni 3 gennaio, un atteso ritorno da Londra

Un posto al sole torna con una nuova puntata, venerdì 3 gennaio. Stando alle anticipazioni ne vedremo delle belle con Serena e Filippo.

Viviana, dopo il faccia a faccia con Roberto, sembrerà più decisa che mai a rivelare l’avventura carnale che ha vissuto con il marito di Serena. Ci sarà anche un atteso ritorno, quello di Marina. Infine, l’attenzione si concentrerà su Viola e le sue preoccupazioni familiari che finiranno per minare seriamente la sua relazione coniugale.

Anticipazioni Un posto al sole, trama venerdì 3 gennaio 2020

Viviana sarà sul punto di esplodere e snocciolare tutti i dettagli su quanto avvenuto tra lei e Filippo alcune settimane fa. Roberto Ferri, che nella precedente puntata ha deciso di intervenire nella questione pensando di soccorrere suo figlio, si ritroverà ad aggravare le cose. Infatti, la Carlino, del tutto indispettita, deciderà di ‘vendicarsi’ a modo suo.

Dopo essere stata a Londra da sua nipote e sua figlia, Marina Giordano tornerà a Napoli dove l’attenderanno nuove incresciose disavventure. L’iconica donna con i capelli a caschetto dovrà occuparsi dei problemi relativi ai cantieri e di una certa questione riguardante Alberto Palladini.

Spoiler UPAS, Ornella e Raffaele preoccupati

Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì sera su Rai 3 si parlerà di Eugenio e Viola. I due coniugi saranno ancora sul piede di guerra e la crisi finirà per preoccupare anche gli altri famigliari.

Ornella e Raffaele si confronteranno per cercare di capire cosa fare per ripianare questa tensione. Purtroppo le cose non sembrano destinate a migliorare poiché Viola non riuscirà ad accettare che suo marito lavori a stretto contatto con la Camorra. La donna, infatti, sarà preoccupata per l’incolumità di Eugenio ma anche della sua famiglia. Come andrà a finire questa vicenda?

Nella prossima settimana ci saranno ulteriori trame incresciose che terranno i telespettatori di UPAS incollati allo schermo. Patrizio sarà in procinto di tornare a lavorare al Vulcano ma dovrà far accettare le sue richieste economiche.

Le cose tenderanno a precipitare con l’intrusione di Vittorio. Quest’ultimo, inoltre, non vedrà l’ora che la sua ragazza Alex torni nuovamente al Caffè. A questo punto non resta che attendere per scoprire come devolveranno tutte queste situazioni.