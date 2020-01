Il Segreto anticipazioni 6-12 gennaio: Puente Viejo verrà inondata

Interessanti le anticipazioni della soap opera Il Segreto di Puente Viejo riferite ale puntate che andranno in onda dal 6 al 12 gennaio 2020 su Canale 5. La Corte respingerà la domanda di Francisca.

Ciò significa che verrà dato l’ordine di aprire la cisterna comunale e di inondare così il paesino. Nel frattempo, Maria si accorgerà della pericolosità di Dori, ma preferirà continuare a sottoporsi ai suoi strani trattamenti.

Anticipazioni settimanali Il Segreto: Dori si sente male

Nelle puntate settimanali della seguita ed amata soap opera iberica, Maria vedrà un lato oscuro di Dori. Mentre si sta sottoponendo ad un trattamento infatti, la Vilches inizierà a traumatizzare la sua paziente iniziando a parlare ininterrottamente. Successivamente, Dori perderà i sensi. Matias, preoccupato per sua sorella, proverà a farla ragionare ma non servirà a nulla. La Castaneda infatti continuerà a fare sedute su sedute per tentare di recuperare l’uso delle gambe.

Successivamente, Don Berengario ed Esther attireranno l’attenzione di Dolores. La pettegola del paese inizierà a pensare che tra i due ci sia del tenero. Le anticipazioni dal 6 al 12 gennaio 2020 de Il Segreto proseguono con l’ansia di Francisca, che verrà a conoscenza di una terribile notizia.

La cisterna verrà preso aperta e il paesino verrà così sommerso dalle acque. Dunque, gli sforzi di Irene, del movimento femminista e persino degli abitanti stessi non avranno esito positivo. La Montenegro insieme a Raimundo cominceranno a pensare all’esodo.

Il passato di Lola sconvolge Prudencio

Continuando con gli spoiler de Il Segreto, sappiamo che Prudencio Ortega verrà finalmente a sapere il motivo per il quale Lola è stata ricattata da Francisca e si è dunque allontanata da lui.

La ragazza, quando era ancora adolescente, uccise suo padre. L’uomo era un pericoloso criminale, tanto cattivo da abusare della sorella di Lola. La Montenegro, essendo a conoscenza di questo segreto, pensò bene di ricattare la sventurata. Saputa la verità, Prudencio chiederà scusa alla sua amata e tornerà con lei.

Tutta Puente Viejo sarà in apprensione per quanto succederà dì li a poco. Garcia Morales sarà soddisfatto di essere riuscito a portare a termine il suo piano per vendicarsi di Fernando Mesia. Peccato che a farne le spese sia l’intera Puente Viejo.

Alla Casona, Francisca inizierà a pensare a come salvarsi dall’inondazione e, insieme a Raimundo, progetterà di partire per Madrid. Infine, nelle puntate settimanali della soap Il Segreto, Don Berengario si accorgerà che Esther ha degli strani comportamenti. La ragazza gli sta nascondendo qualcosa? Lo sapremo molto presto.