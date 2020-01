Lady Gaga, si è fidanzata? A Capodanno un video particolare spopola sul web

Fa il giro del web un video a Capodanno di Lady Gaga con un ragazzo misterioso, si è fidanzata? Scopriamo la verità!

Nuovo amore per Lady Gaga, dopo la fine della relazione con Dan Horton la cantante è stata avvistata con un ragazzo misterioso. Di recente il gossip internazionale avevano parlato di un ritorno di fiamma con il suo ex Christian Carino, ma nulla di fatto.

Era infatti stata data la notizia che i due si erano riavvicinati, ma pare che invece si tratti solo di amicizia. E pare proprio che sia così, anche perché la protagonista di A Star is born sta frequentando un ragazzo molto bello ma sconosciuto.

Infatti, a Capodanno è circolato in rete un video in cui la Germanotta bacia un giovane aitante e misterioso. Dopo solo pochi istanti il video è stato postato su Twitter e i fan hanno potuto notare come tra i due ci sia una forte passione.

La cantante si bacia appassionatamente con un bellissimo giovane

La celebra cantante ha messo fine alla sua relazione con Christian Carino da circa un anno e ha reso ufficiale a febbraio 2019 la rottura. Sembra proprio che fra i due non ci sia più nulla e che quest’anno per la diva sia davvero un anno nuovo.

Come inizio non c’è male per la star, che si è fatta riprendere mentre sta baciando un bellissimo giovane. Chi sarà questo ragazzo? Non è certo uno famoso, tuttavia qualcuno ha scoperto come si chiama. Il suo nome pare sia Michael ma di lui non si sa molto. Il giovane ha capelli scuri e porta la barba e sembra sia di una bellezza folgorante.

Amadeus vorrebbe Lady Gaga a Sanremo 2020

La 33enne a mezzanotte è stata avvistata proprio mentre baciava questo ragazzo e insieme hanno camminato mano nella mano a Las Vegas. La cantante di “Bad Romance” in precedenza era stata fidanzata con Taylor Kinney, star del Chicago Fire.

I due sono stati insieme da febbraio 2015 a luglio 2016. Invece, poi è stata fidanzata dall’estate del 2017 a febbraio 2019 con l’ex agente di talento Christian Carino. In Italia in questi mesi si è tanto parlato di Gaga perché Amadeus la voleva ospite a Sanremo 2020. Pare che non sia sufficiente il budget per averla la star sul palco del Teatro Ariston ma il conduttore non si è ancora arreso.

A confermarlo è lo stesso Amadeus in un’intervista rilasciata a La Repubblica, e ha aggiunto che farà ancora altri tentativi.