Luciana Littizzetto, nel mirino degli haters per la foto con il chirurgo Enrico Buttafarro

Gli haters contro Luciana Littizzetto haters per le foto con l’ortopedico Buttafarro, essere famosi è un vantaggio

Torna sui social la comica Luciana Littizzetto che nei giorni scorsi è stata vittima di un incidente abbastanza grave. La conduttrice si è rotta polso e rotula ed è stata costretta a trascorrere in ospedale il Capodanno perché ha dovuto sottoporsi ad un intervento.

La comica ha voluto condividere con i fan questo momento e ha raccontato quanto le è accaduto. Tuttavia, molti fan non hanno apprezzato le parole della Littizzetto e le hanno scritto insulti e frasi bruttissime.

Cosa ha fatto Luciana? Perché questo odio da parte degli haters? Pare che i fan hanno reagito ancora più malamente quando ha pubblicato una foto in cui era insieme al chirurgo Enrico Buttafarro. Il chirurgo è proprio il dottore che ha operato Luciana e lei ha avuto il piacere di farsi una foto insieme a lui. Poi ha deciso di condividerla con i fan ed ecco che è scoppiato il putiferio!

La reazione degli haters pesante nei confronti di Luciana Littizzetto

La reazione dei fan ha seguito le parole postate dalla comica sotto la foto, in cui ha detto “ortopedici di gran class. I follower non hanno risparmiato commenti cattivi e insulti alla Littizzetto, ma tuttavia per fortuna altri le augurano di tornare presto a Che tempo che fa.

Molti sono infatti convinti che Fabio Fazio nel programma senza di lei non sappia fare nulla. Altri invece la criticano perché, visto che è famosa e ha i soldi, può permettersi anche di fare una foto con il chirurgo che l’ha operata. Ma le critiche sono anche perché non si tratta di un chirurgo qualsiasi, ma di uno specialista di fama quale è Buttafarro. Di certo una personalità che i comuni mortali non possono permettersi!

Tanti i messaggi affettuosi da parte dei colleghi per la Littizzetto

L’incidente di cui è stata vittima Luciana Littizzetto è accaduto a poche ore dalla fine del 2019. La Littizzetto è caduta per strada e si è rotta la rotula e il polso. Con un piccolo intervento è stato tutto risolto e la foto che lei stessa ha scattato ha fatto il giro del web.

Sono stati tantissimi i colleghi e gli amici che le hanno detto parole di affetto, tra cui la Cucinotta e la Hunziker, ma anche la Barale. Ad inviarle tanti auguri di guarigione è stata anche Filippa Lagerback, la moglie di Bossari, per un periodo anche lei con Fazio.